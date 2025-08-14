El libro que recomienda la escritora Julia Navarro: «Es una lectura estupenda para este verano» La autora de 'Dime quién soy' o 'El niño que perdió la guerra' ha compartido en sus redes sociales algunas de sus lecturas favoritas

Marta Palacios Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 01:02 Comenta Compartir

Julia Navarro es una de las escritoras españolas más leídas en el mundo. Sus hitorias han cautivado a millones de lectores, que se han sumergido entre sus libros, todos ellos con un gran reconocimiento. Entre ellos destacan 'Dispara, yo ya estoy muerto', 'Dime quién soy' o su última novela, 'El niño que perdió la guerra'.

Pero además de periodista y escritora de éxito, Navarro es una gran lectora y no duda en publicar vídeos en sus redes sociales en los que recomienda algunas de sus lecturas favoritas o algunos de sus últimos descubrimientos. Del último de ellos ha dicho que «es una lectura estupenda para el verano».

Se trata de una obra de Philippe Collin que lleva por título 'El barman del Ritz'. Esta novela, publicada en 2025, se ha convertido en una fenómeno editorial en Francia con más de 300.000 ejemplares vendidos en menos de ocho meses.

De qué va 'El barman del Ritz'

Una ciudad mítica, París. Un lugar mítico, el Grand Hotel Ritz. Un barman mítico, Frank Meier, el barman del Ritz. Todos habían degustado sus celebres cócteles: Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Coco Chanel, Mistinguett, Sacha Guitry, Jean Cocteau, Arletty. Pero en julio de 1940, las tropas alemanas ocupan París y sus responsables deciden hospedarse en el Ritz, como lo harán los jerarcas nazis como Göring y Goebbels cuando visiten la capital francesa.

El bar del Ritz se convierte entonces en uno de los centros del París ocupado donde confluyen los mandos de la Gestapo, las SS y la Wehrmacht, los colaboracionistas franceses, hombres de negocios sin escrúpulos, aduladores, artistas, espías, miembros de la Resistencia. Mientras, fuera reinan el hambre, los oportunistas, la violencia contra los judíos, el miedo. Frank Meier, conocedor de los gustos de cada uno, sigue preparando sus cócteles, atento a todo lo que se dice, imperturbable en apariencia.

Pero el barman del Ritz guarda un secreto que nadie conoce, y es mejor que nadie sepa: el barman del Ritz es judío.