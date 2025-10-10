Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jesús Bastant. GamaPro

Jesús Bastante: «Mirar la Sagrada Familia es descubrir la Biblia»

Escritor y periodista, experto en información religiosa, presenta el miércoles en la librería El Imperio de Valencia su nueva obra, una ficción basada en la vida de Gaudí y su inacabado templo barcelonés

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:27

scritor y periodista experto en información religiosa, Jesús Bastante (Madrid, 1976) presenta el miércoles en la librería El Imperio de Valencia 'El aprendiz de Gaudí', ... una novela ambientada en los primeros años de la construcción de la Sagrada Familia, editada por 'La Esfera de los Libros'.

