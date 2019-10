La Fundación Francisco Brines echa a andar El poeta Francisco Brines en una imagen de archivo. / DAMIÁN TORRES Alumnos de la Politècnica han catalogado ya la colección de arte que posee el literato valenciano, miembro de la RAE desde 2006 LAURA GARCÉS Valencia Martes, 15 octubre 2019, 00:09

La Fundación Francisco Brines (Oliva, 1932) echa a andar y lo hace de la mano de la poesía –no podía ser de otra manera– como centro de su actividad. El programa se estrena mañana, a las siete de la tarde, con 'Lectures a l'Elca', una iniciativa que reunirá en Oliva, en la casa del autor y sede de la fundación, a los poetas Manuel Forcano (Barcelona, 1968) y Lola Mascarell (Valencia, 1979).

El espacio escogido para los encuentros poéticos, no siendo poco, no sólo es la sede de la fundación o la casa del poeta en su pueblo natal. Es mucho más. Forma parte del universo literario de un poeta que figura entre los más destacados autores españoles –su nombre no deja de sonar, año tras año, como merecedor del premio Cervantes– y cuyo legado merece pervivir en el tiempo. Con esa vocación nació la fundación que preside el propio Francisco Brines, tal como adelantó LASPROVINCIAS.

«Tiene devoción por l'Elca, la partida donde se encuentra la casa. Le ha dedicado muchos poemas y allí se ha inspirado. Es un lugar tranquilo ideal para su poesía intimista», explicó a este diarioJulio Llorca, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oliva, quien se refirió a Brines como «patrimonio vivo de nuestra ciudad».

Cada mes un autor acudirá a un encuentro al que podrán asistir amantes de la poesía, quienes se sientan atraídos por la creación literaria o los llamados por la curiosidad y el deseo de saber más. La entrada es libre, anunciaron desde la fundación. Cada cita, con seguridad, encerrará un interesante ejercicio para conocer y profundizar en la poesía, ese arte que Brines en una entrevista a este periódico en 2016, definió como «una educación de tolerancia que reciben los lectores».

Al ciclo que mañana dará su primer paso, como ayer anunció la directora de la fundación, Àngels Gregori, se añade la próxima publicación de las bases para el Premio Internacional de Poesía en Lengua Castellana Francisco Brines i el Premi Poesia l'Elca en lengua valenciana.

Los encuentros poéticos y la convocatoria de los galardones suponen el principio del proyecto con el que la fundación, creada el pasado febrero, quiere fomentar el conocimiento de la figura y la obra del valenciano que desde 2006 ocupa la silla X de la Real Academia Española.

«Estoy ilusionada y con ganas de organizar muchos eventos vinculados con la poesía, el arte y todo lo que tiene que ver con el poeta Francisco Brines», destacó la catedrática de Restauración de la Universitat Politècnica de València (UPV) Pilar Roig, miembro del patronato de la fundación. La profesora, que anunció que mañana asistirá al estreno de la Fundación Francisco Brines, recordó otras iniciativas llevadas a cabo, siempre con la mirada puesta en «mantener el legado del poeta». A lo largo del pasado verano dos alumnas del Master en Restauración de la UPV «catalogaron la colección pictórica que posee Francisco Brines», destacó la catedrática.

El literato valenciano, que desde el pasado 9 d'Octubre cuenta con la Alta Distinción de la Generalitat, posee el Premio de las Letras Valencianas y la Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Cultural y Premio Reina Sofía de Poesía. Es autor de títulos como 'Las brasas', 'El santo inocente', 'Palabras a la oscuridad', 'Aún no' o 'El otoño de las rosas'. En 1995 publicó 'La última costa'.

A lo largo de las dos últimas décadas han surgido distintas antologías como 'Jardín nublado' (2016), volumen que supervisó, y en el que presentó una decena de poemas hasta entonces inéditos. La fundación nació a iniciativa del autor y está impulsada por su familia. El patronato lo componen representantes del mundo de la cultura y cuenta con la complicidad del Ayuntamiento de Oliva.