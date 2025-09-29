Alejandra Beneyto: «Si no hubiera estudiado el grado de Psicología no se si escribiría, me ha ayudado mucho»

Junto al otoño llegan las ganas de pasar más tiempo en casa, una manta y un libro es todo lo que se necesita. La nueva ... novela de Alejandra Beneyto es la elección perfecta para ello. El 17 de septiembre 'La luz de todos nuestros otoños' llegó a todas las librerías valencianas. La obra de Beneyto, autora que ha logrado consolidarse en el panorama juvenil, cuenta una historia de amor complicada. Se enmarca en la vida de Adriana, quien se enfrenta al dilema de enamorarse del hermano de quien pensó estar predestinada a amar. Se presenta como un libro de estilo intimista y centrada en la construcción de personajes muy característicos, los cuales indagan en el sentimiento universal de no encajar.

- ¿En qué momento te empezaste a interesar por la escritura y qué es lo que te motivó a hacerlo?

- Siempre he tenido el «gusanillo» de crear historias, quizá en otros formatos, pero ha estado a lo largo de muchos años. Todo comenzó cuando terminé la carrera de Psicología y estudiaba una oposición, por el 2014, hace once años y mientras estaba en ello, algo me hizo «clic» en la cabeza, me vino una historia y dije «venga, vamos a probar».

- ¿Cuándo decides escribir esta novela?

Fue el verano pasado, de repente se me ocurrió el principio de esta historia, me enganché al tono y a la dinámica de los personajes y fui tirando del hilo. De normal no suele ocurrir que justo el proyecto con el que estás encaje a nivel editorial, pero todo se alineó y se acopló perfectamente.

- ¿Te has inspirado en vivencias personales para crear esta historia y a sus personajes?

- No. Creo que en las novelas de la mayoría de los escritores hay mucha parte referencial, pero no autobiográfica. Es cierto que los personajes principales de la novela tienen muchas pinceladas mías. Sin embargo, esta concepción es común en muchas personas y es errónea.

Habiéndote formado en Psicología, ¿Crees que los conocimientos que adquiriste durante la carrera te han ayudado a entender psicológica o personalmente a los personajes que tu creas?

- Sí, sin duda. Nunca he ejercido como psicóloga, pero siento que lo soy las 24 horas al día y los siete días a la semana. Gracias a ello entiendo cómo me relaciono con mi entorno, mi trabajo, la crianza y por supuesto cuando desarrollo personajes, si no fuera psicóloga mi escritura no sería la misma, no se si escribiría. Yo necesito hacer una historia clínica de cada personaje, necesito saber en términos psicológicos y que rasgos de personalidad predominan, esa es mi manera de entenderlo todo.

- En tu novela está presente el tema de la nostalgia de un futuro que nunca llegará. ¿Cómo trabajaste esa dualidad entre lo que fue, lo que pudo ser y lo que Alejandra, la protagonista, quería que fuera?

- Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos paramos a pensar un poco en lo que dejamos atrás y las versiones anteriores de nosotros mismos. Al final, a veces, te cuestionas tu pasado, tu vida actual. Esto es lo que queda reflejado en la vida de Adriana, ella llega a un punto en el que piensa: ¿cómo he llegado hasta aquí?, ¿qué hay a día de hoy en mi de la chica que fuí? Al final ella vive de la nostalgia de todo lo que ha vivido y se plantea si está enamorada del recuerdo de su mejor amigo o de quien es hoy. Todo esto es lo que he querido transmitir, que al final la vida es cíclica y que todo va cambiando, como las hojas en otoño.

- En referencia al título del libro, ¿Qué importancia le das al otoño como símbolo estacional de la novela?

- Por una parte me imaginé la trama y la localidad en la que se ambienta y decidí que todo ocurriera en otoño. Para mí, el otoño es una especie de metáfora del estado en el que se encuentra Adriana.

- ¿Porque la historia se enmarca en localizaciones de Estados Unidos?

- Hay historias que te piden ciertas cosas, este proyecto lo visualizo a nivel internacional, estoy muy influenciada por la cultura anglosajona, el mundo de Hollywood y me resulta más fácil ubicar según que acciones allí.

- Sabiendo que tu público objetivo es joven, ¿Tratas de dar algún mensaje a través de tus novelas, teniendo en cuenta que tus lectores son los hombres y mujeres del futuro?

- No escribo con la intención de dar un mensaje concreto, pero sí busco que mis historias inviten a reflexionar y a cuestionar ciertos patrones sociales. Creo que la literatura no debe limitarse a lo moralmente correcto, aunque soy consciente de la responsabilidad de dirigirme a un público joven. Por eso procuro que mis personajes evolucionen de forma realista y aprendan a construir relaciones más sanas y positivas.

- ¿Tienes un nuevo proyecto entre manos?

- Sí, lo cierto es que ahora estoy empezando a escribir y dar forma una nueva novela, si todo va bien, saldrá el año que viene. De momento no puedo contar mucho, ya que estoy en un proceso muy preliminar de conocer personajes, ambientación y demás. De todos modos estoy segura de que la próxima obra seguirá la misma línea que las anteriores.