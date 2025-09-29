Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La escritora Alejandra Beneyto LP

Alejandra Beneyto: «Si no hubiera estudiado el grado de Psicología no se si escribiría, me ha ayudado mucho»

La autora valenciana, Alejandra Beneyto, con más de seis obras publicadas a sus espaldas, vuelve a las librerías con una apuesta romántica y otoñal

Erika Manso

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 01:24

Junto al otoño llegan las ganas de pasar más tiempo en casa, una manta y un libro es todo lo que se necesita. La nueva ... novela de Alejandra Beneyto es la elección perfecta para ello. El 17 de septiembre 'La luz de todos nuestros otoños' llegó a todas las librerías valencianas. La obra de Beneyto, autora que ha logrado consolidarse en el panorama juvenil, cuenta una historia de amor complicada. Se enmarca en la vida de Adriana, quien se enfrenta al dilema de enamorarse del hermano de quien pensó estar predestinada a amar. Se presenta como un libro de estilo intimista y centrada en la construcción de personajes muy característicos, los cuales indagan en el sentimiento universal de no encajar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

