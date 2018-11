Posteguillo: «En la cultura valenciana seguro que hay alguna mujer que merezca una novela» Santiago Posteguillo, ganador del Premio Planeta. / LP Santiago Posteguillo, ganador del Premio Planeta, presenta en Madrid la novela 'Yo, Julia' con la que consiguió el galardón L. GARCÉS / EFE Miércoles, 7 noviembre 2018, 01:21

«No solo se puede construir igualdad desde el presente y el futuro sino también desde el pasado contando la Historia completa, la de los hombres relevantes y la de las mujeres relevantes», destacó ayer Santiago Posteguillo, autor de novela histórica y ganador del último Premio Planeta por 'Yo, Julia', novela que relata la creación de una dinastía a partir de Julia Domna, que llegó a ser emperatriz de Roma.

Las palabras del escritor llegaron ayer con motivo de la presentación en Madrid de las novelas ganadora y finalista del Planeta 2018, 'Yo, Julia', de Santiago Posteguillo, y 'Un mar violeta oscuro', de Ayanta Barilli, respectivamente, dos historias que hablan de mujeres. El acto tuvo lugar en la sede del Instituto Cervantes y contó con la asistencia del presidente del Grupo Planeta, José Crehueras.

El autor español de novela histórica más vendido, con dos trilogías ambientadas en el imperio romano, una sobre Escipión y Aníbal, y otra sobre Trajano, recordó que quería encontrar un personaje femenino ya que «la Historia está escrita por los hombres y se han centrado en contar la historia de los hombres. «Me puse a buscar y encontré a Julia», indicó. En conversación con LAS PROVINCIAS destacó que «la mujer como personaje de novela siempre ha sido fascinante, personaje central de envergadura, pero no se había hecho con figuras históricas». No obstante apuntó que él no se mueve por modas y de hecho, «llevo trabajando sobre Julia tres o cuatro años».

Ante la posibilidad de que en la historia o la cultura valencianas exista una Julia que pueda convertirse en centro de una de sus historias destacó que «seguro que las hay, seguro que hay alguna que merece novela, pero tendría que investigarlo. En todas las culturas habrá mujeres que rescatar, no que reinventarlas».

La finalista del galardón, Ayanta Barilli, también ambienta su novela en Roma

El presidente de Planeta recuerda el récord de novelas que concurrierona la convocatoria

El escritor señaló que trabaja en otro título: «Cuando entrego una novela ya estoy en otra». Apuntó que también es sobre Roma y «hasta ahí puedo decir». Sí ofreció más detalle sobre el proyecto televisivo que tiene entre manos respecto a la trilogía de Escipión.

Aclaró que «hay un contrato para una serie de televisión de tres temporadas. Estamos haciendo los guiones, trabajamos sólo en inglés para rodar con una productora norteamericana. Es difícil, pero se hace con esa dimensión internacional, o no se hace. También hay un proyecto con Italia». Posteguillo, que aseguró a LAS PROVINCIAS que no va a dejar la Universidad donde imparte sus clases, se pronunció en referencia a la la Comunitat Valenciana como escenario literario destacando que «se está haciendo mucha novela y muy buena. En histórica hay nombres como los de Sebastián Roa, Antonio Penadés, Gabriel Castelló. Y en novela negra está el festival 'Valencia negra'; hay una revitalización de la creación literaria».

La finalista del Planeta, Ayanta Barilli, ambienta también su novela en Roma, historia sobre la memoria, la pérdida, la culpa y el amor protagonizada por una saga de mujeres, las de su propia familia, que son víctimas de sus silencios.

Mujeres que tienen en común sus relaciones problemáticas con los hombres, la enfermedad del cáncer y el ser unas adelantadas a su tiempo, ha explicado Barilli (Roma, 1969), que empleó cinco años en escribir «Un mar de violeta oscuro», su primera novela, a partir de los diarios de su madre y escritos que dejó su abuela, entre ellos una novela corta. «He tenido la fortuna de tener una familia escritora tanto en España como en Italia», explicó Barilli, hija de Fernando Sánchez Dragó, y ha destacado que las familias «siempre dejan rastros y si uno se pone a buscar, encuentra».

El presidente de Planeta recordó el récord de novelas que concurrieron en la última edición, con 643 originales presentados, y dijo que desde su creación en 1952 se han vendido 43,5 millones de ejemplares de títulos galardonados.0