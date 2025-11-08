Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ana Santos, en la Biblioteca Nacional, entidad de la que fue directora.

Ana Santos: «Una lectora es casi una misionera»

Ganadora del premio Espasa, presenta este lunes en Valencia 'Sembrar palabras', sobre el despertar intelectual de la mujer

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:05

Comenta

Ganadora del premio Espasa de ensayo, Ana Santos presenta este lunes en Valencia (19 horas, Casino de Agricultura) su obra 'Sembrar palabras', una suerte de ... guía sobre el despertar intelectual de las mujeres, asociado a una sugerente veta: su condición de lectoras. «Los departamentos de las universidades que se dedican a la crítica literaria feminista llevan años trabajando muy bien sobre la obra escrita por mujeres y la recuperación de su legado, pero relacionar las condiciones políticas, sociales y culturales de cada momento histórico de España con las causas por las que las mujeres habían escrito tan poco o les era tan difícil escribir, no sé si se había hecho», reflexiona. -

