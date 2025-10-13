Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Unas viñetas de 'En vela' de la valenciana Ana Penyas. lp

Ana Penyas, Premio Nacional de Cómic: «Dormir bien empieza a ser un lujo»

La ilustradora valenciana trata de hacer una radiografía social a raíz de los problemas del insomnio en su última obra, 'En vela' | «El sueño filtra las desigualdades sociales y las violencias», afirma la autora

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:46

Comenta

Ana Penyas (Valencia, 1987) es Premio Nacional de Cómic. Ha publicado las novelas gráficas 'Estamos todas bien' (2017) y 'Todos bajo el sol' (2021). Vuelve ... a las librerías con 'En vela' (Salamandra Graphic), que está ya a la venta. Se ha tomado su tiempo porque no es de eseas autoras «que tiene todos los temas en el cajón». Afronta cada proyecto casi como una investigación minuciosa, explora el detalle, se documenta con precisión. Sus trabajos están en las antípodas de lo superficial, del trazo grueso.

