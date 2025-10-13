Ana Penyas, Premio Nacional de Cómic: «Dormir bien empieza a ser un lujo»

Ana Penyas (Valencia, 1987) es Premio Nacional de Cómic. Ha publicado las novelas gráficas 'Estamos todas bien' (2017) y 'Todos bajo el sol' (2021). Vuelve ... a las librerías con 'En vela' (Salamandra Graphic), que está ya a la venta. Se ha tomado su tiempo porque no es de eseas autoras «que tiene todos los temas en el cajón». Afronta cada proyecto casi como una investigación minuciosa, explora el detalle, se documenta con precisión. Sus trabajos están en las antípodas de lo superficial, del trazo grueso.

'En vela' aspira a ser una radiografía de la sociedad en función de los problemas del sueño. Todo empezó con una especie de escucha colectiva con personas de su entorno y a través de redes sociales. Fue también a la Unidad del Sueño del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla para hablar con pacientes. Fue tirando del hilo, leyó ensayos y comenzó a armar la novela gráfica. Se trata de una historia coral que transcurre durante seis noches y un día. Las horas sin dormir revelan situaciones de precariedad laboral, incertidumbre y desigualdades sociales que a menudo se transforman en fantasmas. Además, la falta de desconexión de las pantallas y el consumo de ansiolíticos como herramienta para sostener la vida dejan una huella profunda en la salud mental.

Viñetas de 'En vela' lp

'En vela' interpela al lector tanto la cotidianidad de las situaciones como las transversalidad de los personajes. Es fácil identificarse. No es un libro sobre el insomnio, sino que ha tratado de bucear en las causas que lleva a una persona a no dormir, según detalla este miércoles en rueda de prensa on line. No pegar ojo es un filtro para retratar la sociedad en la que vivimos. «El sueño filtra las desigualdades sociales», explica. «La violencia de género trastoca el sueño, bueno, en general todas las violencias», añade. «El miedo a no poder dormir es a veces el temor a no encontrarse en condiciones al día siguiente para no ser productivo», continúa la autora, que destaca el alto consumo de fármacos para poder pegar ojo.

«El hecho de que cada vez durmamos peor es sintomático de los tiempos. Dormir bien empieza a ser un lujo», remarca Penyas, quien destaca el desafío gráfico que fue 'En vela'. «Ha sido todo un reto. Es un libro que he sufrido mucho. He sufrido la parte gráfica porque el tema me pedía más negro y jugar con el color. Hice muchos experimentos, mucha prueba-error. Los originales los hice en blanco y negro«, argumenta. Medio en serio y medio en broma, comenta: »Este cómic me ha quitado muchas horas de sueño; no las tengo contabilizadas pero sumarían días«.

Penyas habló con muchas insomnes, algunas de ellas fueron las mujeres con las que también contactó para la exposición En una casa. Genealogía del trabajo del hogar y los cuidados', que se desarrolló en el IVAM. Las cuidadoras de ancianos o enfermos de Alzheimer o pacientes que no duemren bien también duermen mal, sostiene la ilustradora valenciana. «Todo interfiere en el sueño», remata.