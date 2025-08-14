Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Escena de la película «Los juegos del hambre: Sinsajo Parte 1». Murray Close

'Amanecer en la cosecha': todo lo que necesitas saber de la precuela más esperada de 'Los Juegos del Hambre'

La historia creada por Suzanne Collins es un éxito a nivel mundial

Luna Catalán

Luna Catalán

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:54

La saga de 'Los Juegos del Hambre' ha vendido más de 100 millones de copias alrededor de todo el mundo, convirtiendose en un completo éxito. No solo es un triunfo en ventas, la adaptación de las películas ha hecho que llegue a más personas que en un principio no se interesaron por los libros, creando una larga lista de seguidores que se han sentido representados por la protagonista.

La autora de esta exitosa saga es Suzanne Collins, quien ha escrito cinco libros y está viendo como la sexta película se hace realidad. Tras conocer la historia de Katniss Everdeen y Peeta Mellark en los primeros libros, y la de Lucy Gray y Coriolanus Snow (el presidente Snow) en el último, los fans han conseguido lo que tantos años llevan pidiendo: la historia de Haymitch Abernaty, el mentor de Katniss y Peeta en los 74º y 75º Juegos del Hambre.

Los juegos de Haymitch no son un completo misterio. A través del resto de libros se van dejando pinceladas sobre cómo ganó y cómo de duro fue el Capitolio tras su victoria. Ahora, gracias a 'Amanecer en la cosecha' (publicado el 18 de marzo de 2025) las vivencias de Haymitch están abiertas a todo el público. Su comportamiento de maleducado y duro toman forma a medida que la historia avanza, llevando a comprender sus motivos por los que está borracho gran parte de sus días: huir del presente y apagar el dolor de sus juegos.

Sinopsis 'Amanecer en la cosecha':

Amanece el día de los Quincuagésimos Juegos del Hambre y el miedo atenaza a los distritos de Panem. Este año, en honor al Vasallaje de los Veinticinco, se llevarán de sus hogares al doble de tributos.

En el Distrito 12, Haymitch Abernaty intenta no pensar demasiado en sus probabilidades. Lo único que le importa es que se acabe el día para poder estar con su chica.

Cuando anuncian el nombre de Haymitch, todos sus sueños se rompen en pedazos. Lo separan de su familia y de su amada, y lo envían al Capitolio con los otros tres tributos del Distrito 12: una amiga que es casi como una hermana pequeña para él, un chico obsesionado con analizar apuestas y la chica más estirada de la ciudad. Cuando empiezan los Juegos, Haymitch comprende que en el Capitolio quieren que fracase. Sin embargo, algo dentro de él desea luchar... y que el eco de esa lucha llegue mucho más allá de la mortífera arena.

¿Cuándo se estrena y quién la protagoniza?

La precuela de 'Los Juegos del Hambre' ya está puesta en marcha, y cuenta con la dirección de Francis Lawrence, quien ha dirigido todas las películas de la saga a excepción de la primera. La película, que se desarrolla 24 años antes de la primera, se estrenará el 20 de noviembre del 2026 en todos los cines.

Entre los actores elegidos que conforman el reparto de la nueva película de Suzanne Collins se encuentran: Joseph Zada ('Eramos mentirosos') quien interpretará a Haymitch Abernathy; Whitney Peak ('Gossip Girl') como Leonore Dove Baird; McKenna Grace ('El joven Sheldon') será Maysilee Donner; Maya Hawke ('Stranger Things') interpretará a Wiress; Jesse Plemons ('Breaking Bad') como Plutarch Heavensbee; Kelvin Harrison Jr. ('Genius') será Beetee; Lili Taylor ('El Conjuro') reencarnará a Mags Flanagan; Ralph Fiennes ('Harry Potter') será el presidente Snow; Ben Wang ('American Born Chinese') será Wyatt Callow; Elle Fanning ('Malefica') como Effie Trinket; y Kieran Culkin ('Solo en casa') será Caesar Flickerman.

