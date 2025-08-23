El adictivo thriller que arrasa en ventas y del que todo el mundo habla perfecto para leer este agosto 'La asistenta' es una novela llena de suspense y de giros en su historia

El verano se está acabando pero todavía queda tiempo para aprovechar, por ejemplo, leyendo un buen libro en la playa. Aquellos que todavía no sepan qué novela escoger, una excelente opción es 'La asistenta', una historia que se ha convertido en todo un éxito de ventas y está arrasando.

De hecho, el libro de Freida McFadden se ha convertido en el más vendido en Amazon y su segunda parte (La asistenta 2) el segundo más comprado. 'La asistenta' se puede definir como un thriller psicológico lleno de suspense. A lo largo de su trama, contiene diversos giros que transforman por completo la historia y le dan ese componente adictivo.

Otro aspecto que provoca que sea una lectura amena es que tiene un lenguaje sencillo, sin demasiada literatura, lo que lo convierte en rápido de leer.

De qué va

El argumento gira en torno a Millie, que después de estar en la cárcel busca una nueva oportunidad laboral y la encuentra en casa de los WInchester. Parece ser una familia perfecta, pero en realidad tanto la mujer (Nina) como su marido (Andrew) esconden muchos secretos. La novela ha triunfado tanto que ha lanzado la segunda y tercera parte.

Sinopsis de 'La asistenta'

«Todos los días friego la preciosa casa de los Winchester de arriba abajo. Recojo a su hija del colegio y preparo deliciosas comidas para toda la familia antes de subir a cenar sola en mi minúscula habitación del piso superior.

Intento no prestar atención a Nina cuando lo ensucia todo simplemente para ver cómo lo limpio. A las extrañas mentiras que cuenta sobre su propia hija. A su marido, que cada día parece más abatido. Pero cuando miro a Andrew a los ojos, castaños, encantadores y llenos de dolor, no me resulta difícil imaginar cómo sería vivir en la piel de Nina. El gran vestidor, el coche de lujo, el esposo perfecto.

Hasta que un día no me resisto a probarme uno de sus maravillosos vestidos blancos. Solo quiero saber qué se siente. Pero ella pronto lo descubre, y cuando me doy cuenta de que la puerta de mi habitación solo se cierra por fuera ya es demasiado tarde.

Algo me reconforta: los Winchester no saben quién soy en realidad. No saben de lo que soy capaz...«.

