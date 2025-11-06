Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Joaquín Collado, cuya obra se expondrá en el festival. DAMIÁN TORRES

L'Eliana, epicentro nacional de la fotografía a finales de noviembre

La localidad de Camp de Túria será sede de un nuevo festival que acogerá la exposición 'La Valencia olvidada' de Joaquín Collado

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:41

Comenta

L'Eliana se convertirá a finales de noviembre, durante los días 28 y 29, en el epicentro nacional de la fotografía. Por el centro sociocultural de la localidad de Camp de Túria pasarán profesionales de reconocido prestigio, habrá exposiciones y conferencias, dentro de un festival de nueva creación en este 2025. El periodo para las inscripciones está ya abierto hasta completar el aforo.

En este I Festival Nacional de Fotografía se anuncian profesionales de esta actividad artística, como son Rafael Garrido, Javier Camacho Gimeno (de reconocido prestigio por su trabajo en la alta montaña), Merche Llobera (experta en obtener imágenes en el mundo subacuático) y José Luis Gómez de Francisco (especializado en captar retratos en el entorno natual).

Uno de los reclamso es ''La Valencia olvidada', la exposición fotográfica de Joaquín Collado que los visitantes al centro sociocultural de l'Eliana podrán admirar en el centro sociocultural a lo largo de estas dos jornadas. Nacido en 1930 (falleció a principio de este año) e iniciado como fotógrafo cuando tenía 35 años, en las 70 instantáneas que componen esta muestra el artista captó la vida en cinco entornos de la capital del Turia entre la década de los 70 y principios de la de los 80.

