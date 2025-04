Juan Manuel de de Prada: «Las ideologías son la enfermedad moral más grande del mundo actual»

Laura Garcés Valencia Jueves, 3 de abril 2025, 01:10 Compartir

El escritor Juan Manuel de Prada ha regresado al espacio Aula LAS PROVINCIAS con la segunda entrega de 'Mil ojos esconde la noche' bajo el brazo. En compañía de Carmen Velasco, jefa de Culturas del diario, y del columnista Ramón Palomar ha hablado de la monumental novela sobre la ocupación alemana de París y que en esta nueva entrega lleva por título 'Cárcel de tinieblas'. El acto se ha celebrado en el Casino de Agricultura y en su transcurso, como es propio a un autor de los grandes como es Juan Manuel de Prada, el escritor ha hablado sin tapujos lanzando afirmaciones clarividentes como la que le ha llevado a señalar que «las ideologías son la enfermedad moral más grande del mundo moderno; están creando una sociedad monstruosa».

Con la segunda entrega de su novela, el autor se convierte en guía de París durante la ocupación alemana. La ciudad de la luz se va viendo ensombrecida. Y lo mismo ocurre con los personajes. Navales pugna por redimirse y derrotar el veneno del mal que lleva dentro, lo cual le coloca en los límites de la locura, en una lucha constante con su tendencia natural.

Y así es como a la mesa de la conversación ha saltado el interrogante que se plantea al principio de la obra: ¿Se puede dejar de ser malo? La respuesta del escritor cuando se le ha planteado a él la pregunta ha sido tajante: «Sí», y a continuación ha hecho referencia a la conversión de San Pablo para defender «el don de la libertad» que es el que permite que «en cualquier momento podamos elegir el bien; una persona puede elegir el bien en toda circunstancia». Al hilo de esta cuestión, De Prada ha manifestado un punto de vista que más allá de ofrecer matices del personaje de la novela, ha trasladado un detalle de su pensamiento, de su manera de afrontar la vida al señalar que él cree más «en el que cae y se levanta que en el que siempre está erguido».

Como es habitual no se ha alejado de los principios cristiano católicos que profesa y defiende públicamente, como tampoco de dar sus opiniones sobre la sociedad actual. Así, en el transcurso del encuentro, además de afirmar con contundencia que las «ideologías son la enfermedad moral más grande del mundo moderno», ha dicho que «estamos creando una sociedad que está perdiendo el ethos católico, la pérdida de la capacidad de entender la debilidad humana».

La conversación no sólo se ha detenido en principios y pensamientos. También ha transitado por el modo de trabajar el autor. Con su último volumen publicado el novelista regala un ejercicio de alta literatura, un libro de los que enriquecen al lector con su buena manera de escribir. Ha defendido su apuesta a la hora escoger esta manera de hacer novelas frente a las posiciones que defienden los libros ligeros convencido de que quienes toman ese camino lo que realmente persiguen es crear «una sociedad genuflexa». En este punto De Prada ha considerado que la «sigue siendo como siempre, le gusta ponerse a prueba».

No cabe duda de que 'Càrcel de tinieblas' pone a prueba a los interesados en la literatura y también en la historia, en particular la de Europa. El lector se ve atrapado por los personajes y por los acontecimientos que habitualmente «no se cuentan» y ante esas visiones de la historia que «tenemos y que son monolíticas». Al hablar de un libro que aborda un acontecimiento histórico de la trascendencia de la Segunda Guerra Mundial, concretamente de la ocupación alemana, Europa y una reflexión sobre la situación actual no podía quedar al margen de la cita en Aula LAS PROVINCIAS y menos de las palabras de De Prada. Una vez más, se ha pronunciado con su habitual estilo para decir que a su juicio «lo que se está haciendo es desquiciante», y al mismo tiempo manifestar que «el papel de Europa tiene que ser la diplomacia».

Como ya señaló De Prada en este diario, no estamos ante una segunda parte de 'Mil ojos esconde la noche'. No se trata de una obra escrita después de la primera. El novelista escribió 1.600 páginas del tirón y la editorial le dijo que era imposible publicarla en un solo volumen. Esto llevó a que la primera entrega se cortara en un momento de inflexión de la trama.Ahora es el momento de retomar la historia.