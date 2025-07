Una joya del arte valenciano vuelve a exponerse tras 17 años

Carmen Velasco Valencia Martes, 1 de julio 2025, 15:50 | Actualizado 16:24h. Comenta Compartir

En enero de 2010, la Conselleria de Cultura, en manos del PP, anunció que del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) había iniciado la restauración de uno de los retablos más emblemáticos del Museo de Bellas Artes de Valencia y del que se buscaba rescatar su cromatismo original. Se trataba de una obra del Maestro de Perea denominada 'Retablo de los Tres Reyes o de la Epifanía', –llamada así por mostrar en la tabla central la escena de la adoración de los Magos de Oriente–. Es una de las joyas del patrimonio valenciano. Trece años y cuatro legislaturas después se culminaron los trabajos. La puesta a punto se dio por concluida en diciembre de 2023 y ahora toca que el público vuelva a disfrutarla, a observarla, a admirarla. En esta tarea el director del Museo de Bellas Artes de Valencia es una pieza fundamental. Pablo González Tornel ha acometido la última transformación museística con la que se ha habilitado un nuevo espacio para Joan de Joanes.

La remodelación llevada a cabo en la colección permanente del Bellas Artes ha permitido a su vez la instalación del 'Retablo de los Reyes' del Maestro de Perea, tras su restauración integral a cargo del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), así como una serie de piezas de la transición entre el Gótico y el Renacimiento obra de autores como el Maestro de Artés.

Realizado con posterioridad a 1491, el 'Retablo de los Reyes' fue realizado por un anónimo pintor activo entre 1490 y 1510 que marca la transición de la pintura hispanoflamenca de tradición gótica al primer renacimiento en Valencia, bautizado con el nombre convencional de 'Maestro de Perea' a partir del apellido de Pedro de Perea, trinchante del rey católico y en cuya memoria se encargó este retablo.

Singular por la disposición de sus escenas principales en dos grandes tablas horizontales con la 'Adoración de los Reyes', abajo, y la 'Aparición de Cristo Resucitado a la Virgen acompañado de los Padres del Limbo', arriba, este retablo procede de la capilla de los Reyes del antiguo convento de Santo Domingo de Valencia, e ingresó en el Museo con la desamortización del siglo XIX.

¿Quién fue el Maestro de Perea? Los estudios sobre el pintor anónimo de la Valencia de finales del siglo XV y principios del XVI apuntan a que el Maestro de Perea tuvo que formarse en la capital del Turia, seguramente en el obrador de Joan Reixach (documentado de 1431 a 1486) al que sigue de cerca en algunas composiciones. Llama la atención a primera vista en la mayor parte de la producción del Maestro de Perea la tendencia al realismo con cierto gusto por el detalle, materializado en los ampulosos y ricos brocados que visten algunas santas figuras y otros personajes bíblicos.

Una restauración eterna

La restauración 'Retablo de los Tres Reyes o de la Epifanía se eternizó en exceso. Quizá podría estudiarse como el ejemplo a no seguir en cuanto a los tiempos. En 2010 se buscó recuperar el esplendor de la obra y, sobre todo, los colores originales de una de las principales obras maestras del Maestro de Perea. Fueron los trabajadores del (IVCR+i los que se encargaron de todo el proceso. Cualquier especialista sabe que 13 años no es un periodo razonable para la recuperación de un retablo. En la gestión pública, la velocidad también está supeditada a la voluntad política: la pieza del Maestro de Perea quedo relegada a la premura ofrecida desde la Conselleria de Cultura, en manos de Compromís, a la predela del Centenar de la Ploma, que salió de Londres para ser restaurada en Valencia durante el mandato de las dos legislaturas del Botánico. Esta situación afectó de alguna forma a las manos que atendieron el retablo del siglo XV. De hecho, la predela tuvo restauración en vivo en el Bellas Artes y se recuperó en alrededor de 15 meses.

'Retablo de los Tres Reyes o de la Epifanía' no se libró de otro tipo de imprevistos. La pandemia, por ejemplo, no jugó a favor de la obra. El confinamiento añadió más demora. De hecho, la pinacoteca dedicó una exposición al artista entre noviembre de 2020 y enero de 2021, con el título 'El Maestro de Perea. Un primitivo valenciano', donde no se exhibió la susodicha pieza porque aún no estaba lista, es decir, todavía estaba en talleres, donde sumaba ya una década. La no inclusión de esta obra provocó el malestar del comisario de la muestra, José Gómez Frechina, quien en un artículo de opinión mostró su disconformidad. La entonces directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, tildó de «polémica de barra de bar» las críticas. La hoy exresponsable cultural, del PSPV, lamentó que se trasladara la imagen de que hay «desidia» con el patrimonio.