Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
Logo Patrocinio
El mural de un árbol, al final de la sala Ferreres-Goerlich, donde se exhibe la exposición PAM! PAM 2025 lp

Lo más joven del arte en el Centro del Carmen

Alumnos de la Politécnica muestras sus piezas en el antiguo convento en la exposición PAM! PAM! 2025

r. c.

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:56

Comenta

Hasta el 11 de enero de 2026, la Sala Ferreres-Goerlich del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) reúne una decena de proyectos artísticos y ... multimedia, seleccionados entre el alumnado egresado de los másteres oficiales de la Facultad de Bellas Artes. Se trata de los artistas de la exposición 'PAM! PAM! 2025', que son alumnos de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  5. 5

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  6. 6 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  7. 7 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  8. 8

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  9. 9 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones
  10. 10

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lo más joven del arte en el Centro del Carmen

Lo más joven del arte en el Centro del Carmen