Lo más joven del arte en el Centro del Carmen

Hasta el 11 de enero de 2026, la Sala Ferreres-Goerlich del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) reúne una decena de proyectos artísticos y ... multimedia, seleccionados entre el alumnado egresado de los másteres oficiales de la Facultad de Bellas Artes. Se trata de los artistas de la exposición 'PAM! PAM! 2025', que son alumnos de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV).

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha participado en la presentación donde ha agradecido «la colaboración entre las instituciones públicas y entidades privadas, que han ido de la mano para apoyar a los jóvenes artistas y mostrar este gran proyecto a la ciudadanía».

Tébar ha recordado que PAM!PAM! vuelve «a la casa donde nació y además con trabajos de alumnos y alumnas ya juzgados por un jurado profesional, que ha hecho una excelente selección. Este es un primer paso en sus carreras que, seguro, seguiremos en el futuro a lo largo de su trayectoria artística».

A la presentación también han asistido el vicerrector de Estudios y Emprendimiento de la Universitat Politècnica de València, Alberto Conejero; el decano de la Facultad de Bellas Artes de València, José Galindo; la representante de la Fundación Hortensia Herrero, Leire Santos; así como los comisarios de la exposición, Laura Silvestre y José Luis Clemente; todos ellos impulsores de PAM! PAM! 2025.

La exposición PAM!PAM!25 se incuba en el programa PAM! con el objetivo de apoyar a los artistas egresados de la Facultad de Bellas Artes. En total, los once artistas seleccionados han producido sus propuestas especialmente para la muestra, con el apoyo de la Facultad de Bellas Artes de València, la UPV, el CMCV y la Fundación Hortensia Herrero.

PAM!PAM!25 exhibe un retrato coral de los diferentes asuntos y modos en las prácticas artísticas del momento, a través de la mirada de Vázquez Tomé, LAUPE, Miguel Tinoco, Estefanía Serrano Soriano, Nicolás Gay Ramón, Azul Macas Moreno, Meritxell Simó Redón, Mar Cortés Valencia, KANNO x Ferrán Buj y Carmen Jaras.

Un gran árbol mural sirve de fondo y perspectiva de la muestra, donde se alterna lo material y lo virtual, entre pintura, escultura, fotografía, instalaciones, arte digital y proyectos audiovisuales, estos últimos con gran presencia en esta edición.

Estos proyectos permiten, además, observar el modo en que se comporta el arte más reciente, mostrándose incierto, inacabado y, a menudo, desarticulado. Un arte que participa de la imagen y el uso de las nuevas tecnologías, pero también recurre a los rudimentos técnicos y materiales cotidianos.