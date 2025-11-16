Lorca no usaría IA

Hace unos días leí una entrevista a Vince Gilligan, el creador de 'Breaking Bad' y de la reciente 'Pluribus' (Apple TV), que es una genialidad ... maravillosa. Gilligan hablaba de la inteligencia artificial, a la que llamaba 'la cosa'. Decía algo así: «Si tu reflexión es que la cosa es genial porque escribe los trabajos del instituto por ti, crea tu arte si eres un artista, por lo que no necesitas aprender a dibujar o a pintar de verdad... Tampoco necesitarás aprender a leer un mapa o usar un compás. Esta cosa terminará limpiándote el culo. La creatividad es la chispa de los seres humanos. Es una de las cosas más preciosas y maravillosas que tenemos. ¿Qué hay más importante que ser creativo?».

La tecnología es imparable y además, está logrando cosas increíbles que harán avanzar nuestra vida a niveles que no podemos ni imaginar. Esta semana estuve en un congreso donde hicimos un experimento: imaginar la voz de Federico García Lorca con IA. Fue bonito. No era nada científico ni categórico, era más por contar la historia de que la voz de Lorca lleva perdida desde el día que murió. No existe ninguna grabación.

Allí recuperé la reflexión de Gilligan. Estoy absolutamente convencido de que García Lorca no usaría la IA. Y no porque se negara o pensara que es el mal o estuviera en contra de la tecnología. No, nada de eso. Creo que no la usaría porque él era un creador. Pienso como Gilligan, la imaginación es lo que nos define y construye como especie. Y García Lorca creaba por el hecho de crear, como el niño que se sienta en su cuarto a dibujar un mundo que no existe o juega con sus figuras en un planeta desconocido.

Dejar la creatividad en manos de la IA me parece un acto de mediocridad absoluta; de extinción.