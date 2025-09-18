Jorge Bustos: «Poner palabras a lo que ocurrió en la dana me descubrió la potencia de la radio» El periodista y locutor estrena temporada de 'Herrera en COPE' en la Universitat Politècnica de Valencia junto a Alberto Herrera

Marina Costa / E. Pérez Valencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:46

Jorge Bustos nació en Madrid en 1982. Estudió Filología Clásica y Teoría de la Literatura en la Complutense pero pronto el periodismo se cruzó en su vida. El escritor, columnista y analista político (Antena de Plata 2024) ha cambiado los mediodías en la COPE por las mañanas con 'Herrera en COPE', programa que mañana celebra en la Universitat Politècnica de Valencia su primera salida de la temporada. Bustos asegura que trabajar con Carlos y Alberto Herrera es una experiencia que aprovecha cada día aunque tenga que madrugar.

–Se levanta a las 3.45 de la mañana. ¿Cómo lleva eso de estrenar las calles?

–Es el precio que uno paga muy a gusto cuando Carlos Herrera quiere contar contigo y la verdad es que estoy muy feliz aunque mi vida sea ahora bastante espartana. Me acuesto muy pronto, pero me lo paso tan bien que he fundido el ocio con el trabajo. Lo cierto es que no me queda mucho más tiempo libre, sólo para leer e ir al gimnasio.

–En un mundo tan cambiante, parece que la radio vive otra etapa dorada. Las maneras de consumirla, por ejemplo con los podcasts, amplían sus posibilidades. ¿Cómo ve el futuro del medio?

–Creo que la radio está en su mejor momento. El EGM de la temporada pasada dio el mayor consumo de radio en España. Los españoles están tan acostumbrados a la radio que es como si fuera un miembro más de la familia. En episodios como el apagón los transistores se agotaron porque la radio reveló de nuevo su poder inmediato de información, su capacidad para acompañar, ayudar y analizar. La voz humana es un instrumento fantástico porque genera imaginación, emociones, revela gestos, hace saltar la chispa del debate...

–¿Qué noticia le gustaría dar esta temporada?

–Me gustaría contar que el papa León XIV viene a España y que la Cadena COPE tiene la exclusiva para poder entrevistarlo. Tuve la ocasión de cubrir el cónclave en la temporada pasada y fue algo apasionante.

–¿Qué le preguntaría a Pedro Sánchez?

–Cuándo va a llamar a los españoles a las urnas. Pedro Sánchez es el pasado y yo vengo a las mañanas de la COPE a contar el futuro. Pedro Sánchez representa una forma de hacer política y una etapa que será recordada con cierto bochorno. Los españoles están ávidos de cambiar de tema de conversación, hay muchos retos para España que no se afrontan porque estamos en una etapa llena de tensión, en el bucle del sanchismo y es importante pasar página cuanto antes.

–Visto lo visto, ¿cree que los políticos han aprendido alguna lección?

–La política española necesita un cambio urgente que deben reclamar los ciudadanos en las urnas. La polarización es la pauta, vivimos en un constante enfrentamiento y debemos resistirnos a eso. ¿Qué ha pasado con la DANA? ¿y con los incendios?. Todo ha sido un toma y daca. ¿Quién asume la responsabilidad en este país? Cada crisis golpea la moral pública y nadie quiere la patata caliente. Tendrán que echarse algo a las espaldas. Algo está fallando. Con cada crisis, el manual de cobardía, de escurrir el bulto, se hace cada día más grueso.

–Usted estuvo en Valencia para contar la catástrofe de la dana y ahora vuelve con 'Herrera en COPE'. ¿Qué balance hace y cómo recuerda aquellos días?

–COPE Valencia cumple 60 años y es un honor empezar la temporada aquí. Al volver me llegan muchos recuerdos. Me estrené como presentador a los pocos días de la dana. Recuerdo que tuvimos muchísimos problemas, no había accesos, no había nada, las imágenes eran dantescas. Poner palabras a todo eso me descubrió la potencia narrativa de la radio.

–Vivimos una época de extremos. Todo es blanco o negro. ¿Ser moderado ya no está de moda?

–Sí, en efecto. Los partidos de centro de este país aparecen y desaparecen rápido. Más allá de la crítica legítima entre derecha e izquierda, aquí antes había una serie de consensos, la unidad de España, la independencia judicial, la libertad de los medios y todo eso se va ahora por el desagüe de la crispación. Hay que recuperar la moderación y los consensos. Debe haber un espacio conjunto y se ha levantado un muro de polarización que lo hace imposible. Un moderado debe criticar a los suyos si lo hacen mal y elogiar a los otros si lo hacen bien. Debemos contribuir a la moderación, yo quiero recuperar incluso el tono alegre pero crítico. No podemos contar el apocalipsis todos los días.

–Compartir micrófonos con Carlos Herrera debe imponer. Hay quien lo señala como 'el sucesor'. ¿Cómo lo lleva?

–Pero si es que acabo de llegar... necesitaría mucho más tiempo para hacer radio con la mitad del talento de Carlos Herrera. Me llamó personalmente hace diez años para incorporarme a COPE y lo que sí puedo decir es que sigo aprendiendo. Estoy sentado en el pupitre a su lado todos los días. He hecho mucho periodismo, pero debo decir que cada día en la radio es una novedad, empiezo de cero. Además, con Carlos me sigo riendo como el primer día. No tengo interés en abrir ningún debate sucesorio. Yo estaré aquí el tiempo que la audiencia quiera.

–Y cuando no está en la radio, ¿la escucha?

–Sí, sí. Escucho a la competencia, a los maestros, a compañeros de mi generación... escucharme a mí mismo me da un poco de pudor. Yo siempre he sido muy de radio, la escucho en el coche y cuando llego a casa siempre enciendo la radio, no la televisión. La experiencia de oyente me ayuda como comunicador. En mi casa podría no haber televisión, pero la radio es indispensable.

–Entonces, si pudiera volver hacia atrás, ¿se dedicaría a lo mismo?

–Siempre me he sentido muy agradecido por mi profesión, me considero un afortunado. Ha habido momentos malos, lógicamente, pero en general el balance es muy positivo. Desde la COPE trato siempre de devolver el cariño a los oyentes trabajando como una bestia cada día. El periodismo es como una especie de sacerdocio, si te va mal redoblas esfuerzos y si te va bien, también. Además, es difícil llegar pero aún más difícil es mantenerse.