Jimena Amarillo: «Los artistas están tan centrados en hacerse virales que al final no dicen nada en sus letras»

Jimena Amarillo empezó subiendo covers en Instagran hace siete años y a día de hoy se ha convertido en una referente musical dentro de la « ... L» del colectivo LGTBIQ+. En sus temas canta al amor y al desamor por encima de todas las cosas, aunque en este último que acaba de salir del horno, ANGÉLIKA, Jimena se descubre menos intensa y más electrónica. Actuará en la Sala Moon el 27 de septiembre a las 21 horas.

-Ahora que han pasado unos meses del lanzamiento de Angélika, ¿cómo ves el album con perspectiva? ¿Estás contenta con el recibimiento del público?

-La verdad es que sí. No pienso mucho en eso. Ya sabéis que soy una tía que hace discos como panes. Me suelo despreocupar y desentender de toda la estrategia de promoción de mis proyectos. Pero estoy muy contenta, tengo muchas ganas de presentarlo. Y lo verdaderamente divertido van a ser los subdirectos, con mis muñecos en el escenario.

-A mí me da la impresión de que este disco es menos intenso que todo lo anterior que has hecho. Antes volcabas todas tus inquietudes amorosas, por decirlo así, en las letras, y en este disco quizás no tanto. ¿Es así?

-Sí, es cierto. También es un disco intenso, ¿eh? La intensidad va conmigo (ríe). Pero mis canciones cambian según la época que estoy viviendo. En el primer disco que saqué estaba mega enamorada y desquiciada, tenía poca edad y escribía distinto, me expresaba diferente. En el segundo adquirí un tono más indie y un sonido un poco más experimental. Y en este, la verdad, he hecho lo que me ha dado la gana. Según esté, me salen un tipo de letras u otras.

-También es un disco más electrónico que los anteriores, donde estaba más presente aquel violín que siempre llevabas contigo al principio. Háblame de esta evolución.

-Siempre digo lo mismo: ¿para qué vas a repetir una cosa que ya has hecho? Con mi música, funciono así. No me gusta ser repetitiva. En el primer disco era de una forma y en el segundo y el tercero, lo mismo. Ninguno se parece al otro, porque produzco música según lo que me apetece en cada momento. Yo lo hago todo y yo decido.

-¿Ya sabes cómo será la Jimena del cuarto disco?

-No tengo ni idea. A ver qué me apetece hacer. Ahora me apetece hacer conciertos, tomarme mi tiempo, disfrutar sobre el escenario y no tanto estar creando todo el rato, que siempre estoy componiendo (ríe). Cuando esté más tranquila veremos cuál es el siguiente paso.

-Dices que compones todo el rato. ¿Cómo es tu proceso creativo?

-Lo más importante para mí son las letras. La música es esencial, sí, pero a la letra le doy muchísima importancia. Hay algunas letras que me salen en cinco minutos y otras que me llevan un día entero. Siempre lo hago de la siguiente manera: me pongo una base en mi casa y hago freestyle con las letras, las canto al momento. Si no me sale nada bueno, me voy a pasear y sigo dándole vueltas mientras voy por la calle.

-Te fuiste a Madrid a buscarte la vida. ¿Qué tal te va? ¿Hay mucha diferencia con Valencia?

-Sí. Es una putada, pero el tópico es real. En Madrid está toda la industria de la música. Este mundo funciona mucho por contactos y por el lugar donde te encuentras, y Madrid es una ciudad que coge mucho al mundo musical. Es donde están las oportunidades.

-¿Qué dirías que le falta a Valencia para ser como Madrid en ese aspecto?

-No lo tengo claro. Hablo sin tener ni idea, pero creo que ha desaparecido una escena que se estaba creando hace años porque la gente se está yendo a Madrid. Me encanta Valencia, ¿eh?, pero si quieres buscarte la vida como artista musical en Valencia lo vas a tener muy complicado. Un ejemplo es el movimiento post-punk. Insisto, no tengo ni idea, pero veo que antes estaba muy activo y ahora se ha parado.

-Ahora hablas con muchísima naturalidad sobre temas como la expresión de género. ¿Crees que ha habido una gran evolución en la Jimena Amarillo de antes y la de ahora?

-Sí. Cuando empecé no sabía si se me acogería como referente lésbico. Empecé y, poco a poco, me di cuenta de que mis letras me estaban convirtiendo en una especie de referente en ese sentido. Al principio me agobié porque no me veía como referente de nada, pero con el tiempo fui cogiendo conciencia y me metí de lleno. Es en ese punto cuando se te abren los caminos, como cantante y como referente en el colectivo LGTBIQ+. Ahora abrazo esto con mucha alegría, porque veo que la mayoría de artistas no se pronuncia sobre nada, y da pena. Todo se está simplificando mucho, así que me gusta ser yo misma, con mi jerga y un discurso muy enfocado al colectivo. En general, se está haciendo mucha música vacía. Hay muy pocos artistas que siguen proliferando la música que se hacía antes, con más significado. Ahora todo va tan rápido y los artistas están tan centrados en ser virales que al final no dicen nada en sus letras.

-Dime dos o tres artistas que rompan con esta simplificación del mensaje de la que hablas.

-Claro. Irenegarry, que además es amiga mía; Villano Antillano, que me parece increíble; y la Rebe.

-Cada canción del disco tiene un muñeco. ¿De dónde sale esa obsesión por los muñecos?

-Desde pequeña me encantan los muñecos, y quería unirlos a mi proyecto musical en algún momento. Me gusta mucho pintar y mezclar mis pinturas con mi mundo musical. Me gustaría explotar más ese plano artístico. Me gustaría exponer a mis muñecos, la verdad. Me gusta igual el arte que la música.

-Cada vez se ven más referentes gays, pero referentes lesbianas sigue habiendo muy pocas. ¿Crees que estamos en pañales en esto?

-Sí. Es muchísimo más fácil hacer letras generales sin meterse en esos temas, porque, volviendo a la misma idea de antes, lo que triunfa hoy en la radio es música sin demasiado contenido de fondo. No escucharás canciones sobre lesbianismo en las grandes cadenas de radio. Faltan referentes, y en parte es porque siendo un referente del colectivo es más difícil entrar en la industria. Pero bueno, mientras estemos las que estamos todo irá bien. Por otro lado, me encanta ser la artista lesbiana que escribe sobre lesbianismo.

-¿Y cómo ves el mundo? Porque mientras la comunidad LGTBIQ+ gana terreno, al mismo tiempo, cada vez hay más escepticismo. Estamos viendo que VOX arrasa cada vez más entre los jóvenes.

-Pues lo veo como el culo. Y eso de VOX se ve en muchas cosas. A la gente, por ejemplo, cada vez le cuesta más escuchar letras valencianas. Veo que el panorama es una mierda, que en eso vamos a peor. Pero, ¿qué voy a hacer yo? Creo que lo más poderoso que puedo hacer es continuar sacando la música que saco. Ser como soy, vaya.