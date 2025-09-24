Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las obras que se exhibe en la exposición

El IVAM explora el corazón de las tinieblas

Dos exposiciones reviven la permanente búsqueda artística en torno al mundo espectral: una colectiva en colaboración con el MACA y otra con la obra de Kara Walker

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:25

La escala de grises enmarca ese espacio donde la transición del blanco al negro requiere hasta una treintena de pasos. Sirve de guarida personal, como ... refugio social y como detonante para la reflexión artística: una invitación a indagar sobre la sombra, la penumbra... Un terreno donde el arte (la pintura sobre todo, pero también otras disciplinas como la fotografía o el cine) ha indagado sobre la condición humana y sobre cómo encierra una cierta clase de belleza, de calidad muy sugerente. Un contexto que, en tiempos en efecto tan sombríos como los que cruza la civilización en esta hora aciaga, reclama una mirada reflexiva como la que se exhibe desde hoy en las salas del IVAM. Es una reflexión doble: la obra de la artista estadounidense Kara Walker y sus celebradas siluetas en blanco y negro, entrelazada con la exposición colectiva titulada efectivamente 'Habitar las sombras', que explora ese mismo horizonte. La zona fantasma de los días.

Espacios grises

