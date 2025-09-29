El IVAM busca perfiles 'senior' en Valencia para aprender arte en comunidad

Los mayores reclaman sus espacios en las instituciones culturales. «Democracia cultural», lo llaman. Muestra de ello es el éxito rotundo que la iniciativa 'Els grans ... de l'IVAM' está cosechando. Se trata de un proyecto de mediación que acerca el arte contemporáneo (sin intelectualismos ni elitismos de ningún tipo) a los mayores de sesenta y cinco años.

Hasta el 6 de octubre, quienes deseen optar al grupo que conformará la cuarta edición del proyecto, deberán enviar una carta de motivación al IVAM. En ella deben explicar los motivos que les llevan a querer formar parte. Quienes conozcan a Jorge, Amelia, Irene y Amparo, miembros de la primera y segunda edición, tendrán claros esos motivos. 'Els grans de l'IVAM' no es solo aprendizaje artístico (que también), sino que significa crear comunidad, tejer amistades basadas en la empatía, enriquecerse en planos diversos… Todo ello en la tercera edad, cuando uno dispone de más tiempo para hacer lo que le venga en gana.

Ampliar Els grans de l'IVAM

Hay una idea extendida que infantiliza la vejez, como si los mayores no se enteraran de nada y ya solo tuvieran derecho a manejar el mando de una tele. Esa es la idea con la que pretende romper la iniciativa del IVAM, que parte de una premisa muy básica en el fondo: visitas guiadas a exposiciones a mayores de sesenta y cinco. Aquel germen fue evolucionando a lo largo de las 3 ediciones que acumula el proyecto, y hoy en día, 'Els grans de l'IVAM' es una plataforma autogestionada que le ha cambiado la vida a multitud de jubilados.

Una relación con la obra más allá de lo habitual

Por norma general, cuando uno visita un museo o galería de arte, acude al lugar, visita la exposición y se marcha. Este proyecto le da la vuelta a esa manera un tanto unidireccional de consumir el arte que está tan extendida. Jorge Oliete, de la segunda edición del proyecto, explica a este diario que al contar con una figura que media entre la obra y el grupo, la iniciativa «adquiere un enorme valor añadido».

Ampliar Els grans de l'IVAM

«La creación contemporánea habla de nosotros y nuestro tiempo, pero siempre ha tenido una marcha muy intelectualizada. Hay que crear espacios que rompan con el predominio de esa élite« Irene Llàcer, responsable de programas culturales en el IVAM

Amelia Ruiz, en este sentido, explica que sin esa mediación habría una barrera infranqueable. «El arte contemporáneo es difícil de entender para ojos inexpertos. El IVAM nos ofrece la posibilidad de acercarnos». Un acercamiento, a todo esto, mucho más relajado de lo habitual. Lo explica Irene Llàcer, responsable de programas culturales en el IVAM: «La creación contemporánea habla de nosotros y nuestro tiempo, pero siempre ha tenido una marcha muy intelectualizada. Hay que crear espacios que rompan con el predominio de esa élite. ¿Quién dice que el arte solo lo podamos entender quienes nos dedicamos a él? Si eliminamos esa carga, como hace este grupo, te lanzas y te enriqueces».

Y así está siendo. Para Amparo Porta, miembra de la segunda edición del proyecto, ha sido como una bocanada de aire fresco. «Lo mejor es la capacidad que hemos desarrollado de aprender algo de otras personas que están viendo la misma obra de arte que tú, pero no tienen nada que ver contigo porque han hecho otras cosas durante toda su vida», dice. Y Mercé González opina en la misma línea: «El IVAM nos da la oportunidad de compartir opiniones y visiones realizando una puesta en común. ¡Y nos dejan venir cuando queramos! Es una maravilla», se sincera.

Ampliar Els grans de l'IVAM

Tantas percepciones artísticas como personas hay en el mundo

Merce fue maestra de infantil. Jorge proviene del sector comercial, Amparo fue profesora de música en la UJI, Amelia de matemáticas… Amas de casa, químicas, poetas y un sinfín más de profesiones ostentadas por quienes han pasado por 'Els grans de l'IVAM'. La diversidad, de toda la vida, genera nuevas cosmovisiones, diferentes, que interactúan entre ellas.

Cuando Amelia ve un cuadro, quizás se fija en su geometría, que es pura matemática. Cuando lo ve Amparo, observa sus matices musicales, su ritmo. Y un escenógrafo jubilado se fija más en la disposición general de las obras, por ejemplo. La gracia de 'Els grans de l'IVAM' radica en eso, en la diversidad de perspectivas que se extraen de cada mediación, en función de la individualidad de cada uno. Allí no tienen miedo a decir una tontería, porque cualquier perspectiva, por diversa que sea, es bienvenida.

Han descubierto a multitud de artistas que les apasionan. A todos les gusta Soledad Sevilla. A Amparo le resulta increíble la pintura de Juana Francés, la importantísima artista alicantina de la vanguardia de la posguerra. Valora de ella lo difícil que lo tuvo siendo mujer artista en una época tan adversa, y destaca la evolución de su obra: «Empezó con esos brutales retratos sin boca de mujeres calladas, y luego dio paso a formas totalmente abstractas, creando cosmos increíbles. Todo a lo largo de una vida que, por desgracia, fue corta. Me parece extraordinaria».

Ampliar Els grans de l'IVAM

A Amelia, por su parte, le fascina Teresa Lanceta, la artista española que ha centrado buena parte de su investigación artística en el textil marroquí. «Vino a vernos y estuvimos hablando con ella. Fue maravilloso. Las alfombras y tapices… Toda esa parte textil que es tan difícil ver en un museo o una galería… Me fascinó», explica con entusiasmo.

Animan a las personas jubiladas a presentarse a la cuarta edición del proyecto antes del 6 de octubre. Las personas interesadas deben hacerlo a través de reserves_ext@ivam.es enviando una carta en la que expliquen sus motivos, expectativas y sus intereses artísticos y personales para formar parte del grupo.