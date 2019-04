Pintor valenciano El inabarcable arte de José de Ribera 'San Jerónimo escribiendo'. / LP Media decena de obras del artista han aparecido desde el año 2000 y los expertos aseguran que habrá más NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 30 abril 2019, 00:37

La reciente atribución de un 'Santo Domingo' al pintor valenciano José de Ribera (Xàtiva, 1591-Nápoles, 1652) ha puesto de relieve la extensa producción pictórica del artista. Joyas que permanecen ocultas y que, gracias al trabajo de los investigadores, regresan a la actualidad para ejemplificar la grandeza del creador setabense, conocido como 'El Españoleto'. El hallazgo de esa obra en la Catedral de Valencia, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS el pasado sábado, ha sido el resultado del trabajo del doctor en Historia del Arte por la Universidad de Florencia Gianni Papi, publicado en la revista Ars Magazine, y reivindica la cantidad de pinturas realizadas por Ribera que han sido recuperadas en la última década.

Este no es un hecho insólito, señala a este periódico otro experto, Nicola Spinosa, que ha sido conservador del Polo Museale Napoletano y director del Museo Nazionale di Capodimonte. Responsable de una de las monografías más importantes de Ribera, 'Jusepe de Ribera: 1591-1652' (1992) y considerado uno de los mejores expertos en pintura napolitana, asegura que muchas de las pinturas que han ido saliendo a la luz corresponden a los años de juventud de Ribera en Roma y Nápoles. «El problema a la hora de catalogarlas es que pertenecen a esa primera etapa», afirma.

Antes de la atribución al artista setabense de un 'Santo Domingo' de la Catedral de Valencia, ya se le asignaron 'Juicio de Salomón', 'Licurgo' y 'San Jerónimo escribiendo'

En este sentido, la influencia de José de Ribera vivió un momento excepcional cuando, en 2002, se le atribuyó 'Juicio de Salomón', que hasta la fecha se consideraba anónima. Fue el propio Papi el que asoció su creación al pintor setabense. La obra se conserva en la Gallería Borghese de Roma. Pero no fue la única. En 2011, una exposición en el Museo del Prado presentó 'El martirio de San Lorenzo', otra creación inédita del artista que había aparecido en la Catedral de Granada unos años antes. Tiempo después, la pinacoteca exhibió 'San Jerónimo escribiendo', otro lienzo de la primera etapa de Ribera que, tras una exhaustiva restauración, fue asociado a la producción artística del valenciano. También lo hizo Gianni Papi, quien ahora acaba de sacar a la luz el 'Santo Domingo' de la Seo de Valencia. Asimismo, hace apenas algo más de un mes, la casa de subastas La Suite de Barcelona sacó a subasta el cuadro 'Licurgo', una obra inédita de José de Ribera.

Sostienen los expertos que muchas de las creaciones de Ribera no están firmadas. Es más, Spinosa alerta de que no todas las que están enmarcadas en la época romana del artista, es decir, en sus años jóvenes de formación en Italia, pueden atribuírsele. «En aquel momento compartía taller con otros dos pintores de Zaragoza, su propio hermano Juan y otros autores italianos. Hay que tener cuidado porque no todas ellas le pertenecen. Se confeccionaron en el taller, compartidas con otros autores», afirma. Tanto es así que aporta las claves para diferenciar sus creaciones. «Ribera entiende el problema de la luz de Caravaggio. En su obra , es una luz real, geométrica. Al contrario, la de sus compañeros es circular», asevera.

Sorpresa en la Seo

En la Catedral de Valencia desconocían que albergaban un cuadro de José de Ribera. Desde la Seo, aseguran a este periódico que se pondrán en contacto con Gianni Papi para conocer todo el proceso del hallazgo. Después, afirman, incluirán una cartela anunciando el hallazgo. «Es una buena noticia», afirman desde la institución.