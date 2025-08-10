Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La icónica comedia de los 2000 que deja en pocos días HBO Max

La cinta dejará de estar diponible el 13 de agosto

Florencia Goycoolea

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:31

Una de las películas que hacen llorar de la risa, de esas que no se pueden contener las carcajadas. Ideal para pasar un buen rato. Con Vince Vaughn y Owen Wilson como protagonistas (una dupla bomba), es 'De boda en boda' o 'Wedding Crashers'. Estrenada el pasado 7 de octubre de 2005 (España), hace 20 años, y todavía sigue siendo un clásico de las comedias románticas.

La cinta dejará de estar disponible en el catálogo de HBO Max el próximo 13 de agosto, por lo que quedan pocos días para poder verla por ahí. Formando parte de los más de 25 títulos que dejan la plataforma este mes.

Con un reparto espectacular, lleno de nombres reconocidos en el mundo del cine como: Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Christopher Walken, Isla Fisher, Jane Seymour y Bradley Cooper. Al mismo tiempo, está producida por varios expertos: Andrew Panay, Peter Abrams, Robert Levy, Guy Riedel, Toby Emmerich, Richard Brener y Cale Boyter.

Sinópsis 'De boda en boda'

Dos abogados matrimonialistas, John Beckwith y Jeremy Grey, socios y amigos de toda la vida, comparten una extraña y original afición: colarse en las bodas. Sea cual sea el origen étnico de los anfitriones; judíos, italianos, chinos, irlandeses, entre otros. La extravagante pareja, que siempre tiene anécdotas para entretener a los invitados, se convierte en la atracción de todos los banquetes. Son 119 minutos de puras risas para disfrutar solo o en compañía.

Dónde ver la película

A pesar de que dejará de estar disponible en el catálogo de HBO Max, hay otras plataformas en las que se encuentra, como en Netflix y Amazon Prime Video, mediante una suscripción mensual.

