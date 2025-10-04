Y se hizo el milagro: Navalón se recupera de una terrible cogida

Samuel Navalón se recupera satisfactoriamente en el Hospital Universitario de la Ribera de Alzira de la terrible cogida que sufrió el pasado domingo en el ... último festejo de la Setmana Taurina de Algemesí, un festival benéfico en favor de los damnificados de la dana en el que participaron toreros valencianos. Le recuperación se ha iniciado después varias jornadas de absoluta incertidumbre en las que el diestro de Ayora ha permanecido intubado y sedado. Tras varios intentos infructuosos, por fin, el pasado jueves le pudieron retirar la intubación y la sedación, permaneciendo en la UCI, pero ya despierto y sin la ayuda de la respiración artificial. En las últimas horas ha sido trasladado a planta, aunque con las visitas restringidas.

Nemesio Matías, apoderado del torero, confirmaba a LAS PROVINCIAS ese mismo día la buena noticia «Samuel, permanece en la UCI, está despierto y parece que va dando pasitos adelante. Está acompañado de su familia, ya que las visitas a la UCI como es lógico están restringidas». Fuentes próximas al torero herido han comentado a este medio la entereza demostrada por Samuel a pesar de la dureza de la cogida y los primeros y angustiosos momentos en lo que no podía respirar problema que va superando día a día.

«En las últimas horas va mejor. La respiración la tiene más controlada y la fisura de la tráquea está cicatrizando. Y aunque todavía tiene episodios en los que cree que no puede respirar, las enfermeras le están enseñando a tranquilizarse y hacerlo» comentaron a este medio fuentes próximas a la familia.

El percance, uno de los más graves de 2025 que ha mantenido en vilo al mundo del toro, sobrevino como informase LAS PROVINCIAS en el primer momento, al poner un par de banderillas al quiebro a un utrero de la ganadería de Carmen Arroyo. El diestro, que habitualmente no practica esta suerte, aceptó la invitación de Rubén Pinar para compartir el tercio en un ambiente de confianza propio de este tipo de festejos y al intentar un par al quiebro fue cogido de lleno y zarandeado reiteradamente, sufriendo en uno de los derrotes una cornada en el cuello que le rozó la yugular y le rompió el músculo esternocleidomastoideo afectándole la tráquea. Tras unos primeros momentos especialmente duros y claves en los que fue atendido por el magnífico equipo médico de la plaza fue trasladado el hospital de Alcira.

Bocairent: Lujo y figuras en el homenaje a Blázquez El próximo 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana, Bocairent será el escenario de un festival homenaje al matador de toros valenciano Víctor Manuel Blázquez con motivo del treinta y cinco aniversario de su alternativa. Blázquez que se ha jubilado recientemente, fue uno de los primeros alumnos de la escuela de Valencia y posteriormente ejerció como profesor de esta. En ambas disciplinas se ganó el respeto general y tuvo la consideración de torero y hombre cabal. Para la ocasión, los proactivos hermanos Martí, empresarios de la singular plaza, han confeccionado un interesante cartel con toreros de la tierra, Enrique Ponce, el propio Víctor Manuel Blázquez, Vicente Barrera, José Pacheco 'El Califa', Román y el novillero Bruno Gimeno que se enfrentarán a seis novillos de Juan Pedro Domecq.

La temporada de Samuel estaba siendo especialmente brillante. Ha toreado dieciséis corridas en las que ha cortado veintiséis orejas y dos rabos, entre las que ha tenido actuaciones relevantes en el mismo Madrid, Albacete, Ciudad Real, Arles… plazas de primer nivel, así como en otras de menos categoría en las que la regularidad en el triunfo ha propias de un toreo en pleno desarrollo.

Temporada dura

Desde mediados de septiembre, suele ocurrir, se han sucedido los percances. Primero fue Manzanares y ahora Roca Rey quien la última semana ha tenido que interrumpir sus actuaciones como consecuencia de las secuelas de las reiteradas cogidas pese a las cuales había seguido toreando con infiltraciones y calmantes. Cayeron también Antonio Ferrera en Méjico, Serafín Marín en Madrid, así como los novilleros Julio Norte herido de mucha gravedad en Guadalix, Cristiano Torres en Arnedo y Mario Arruza en Guadarrama y en lo que toca a Valencia, sus dos máximos representantes han pasado por el duro trance de la cogida, Román cayó en Santoña, percance que le ha hecho perder varios contratos y del que todavía no ha reaparecido y el citado Samuel Navalón.

Más suerte ha tenido Emilio de Justo, que tras una aparatosa cogida en Madrid, pudo salir de la enfermería para despachar a su segundo oponente y acabar abriendo la puerta grande.

Sin salir de Valencia el apartado positivo de la enfermería lo ocupa Alberto Donaire que ha sido sometido con éxito a una reversión de colostomía en el Hospital Clínico Universitario de Valencia casi un año después de la gravísima cornada que sufrió en el coso de la calle de Xàtiva. En ese tiempo Donaire ha toreado con éxito varias novilladas en lo que supuso un esfuerzo heroico.