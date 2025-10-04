Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento de la cogida a Navalón en Algemesí. APLAUSOS

Y se hizo el milagro: Navalón se recupera de una terrible cogida

El percance sobrevino mientras banderilleaba en el festival de Algemesí y, corneado de forma espectacular en el cuello, se temió el peor de los desenlaces

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:28

Samuel Navalón se recupera satisfactoriamente en el Hospital Universitario de la Ribera de Alzira de la terrible cogida que sufrió el pasado domingo en el ... último festejo de la Setmana Taurina de Algemesí, un festival benéfico en favor de los damnificados de la dana en el que participaron toreros valencianos. Le recuperación se ha iniciado después varias jornadas de absoluta incertidumbre en las que el diestro de Ayora ha permanecido intubado y sedado. Tras varios intentos infructuosos, por fin, el pasado jueves le pudieron retirar la intubación y la sedación, permaneciendo en la UCI, pero ya despierto y sin la ayuda de la respiración artificial. En las últimas horas ha sido trasladado a planta, aunque con las visitas restringidas.

