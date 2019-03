El guionista Roger Drew asistirá a LABdeseries REDACCIÓN. Sábado, 30 marzo 2019, 00:59

El guionista británico Roger Drew, ganador de un premio Emmy, visitará Valencia para asistir a la I edición del LABdeseries, el nuevo festival que se celebrará del 11 al 14 de abril. En plena campaña electoral este autor explicará cómo es la relación en Gran Bretaña entre las series y la política, binomio que ha dado frutos tan interesantes como 'Yes, minister'. Heredera de esta es 'The thick of it', título del que Drew fue guionista en sus cuatro temporadas y que gira en torno al incompetente equipo del ministerio de Asuntos Sociales, según los responsables del certamen.