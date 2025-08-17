Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja dos premios de 95.964,67 euros en dos provincias este sábado
Logo Patrocinio
Morante y roca Rey, más cortesía que fiesta. Aplausos

Gloria y tragedia, el toro no hace distingos

La cornada de Morante, la remontada de Roca Rey y el grave percance de Artazo I Los pronósticos mejoran, el alumno de la Escuela de Valencia empieza a recuperar la movilidad

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:20

Sube el suflé peruano. Tras una rachita de infortunio, se esperaba la remontada y llegó. Santander, Puerto de Santa María, Huesca, Dax… El cóndor no ... se rinde, esa es la diferencia que marca grandezas. Nada es fácil. Un toro que no embiste, otro que te cambia el paso, tú que no andas lúcido, el día raro del público o de ti o de la prensa… Son tantos los lances que se interponen en el camino de los toreros... Y ante eso unos se achican y otros se crecen. Unos esperan y otros atacan. En lo más cruento de la guerra, unos aprietan los dientes y sacan lo mejor, y otros esperan que escampe. Cuestión de carácter, de raza, de bemoles. Roca Rey como ejemplo a seguir. Quien pueda, claro. Mientras, Morante, otro ejemplo, otro modelo de grandeza, distinta pero igualmente brava, desde Portugal, donde convalece, mantiene en ascuas a la afición y a los empresarios a la espera de que anuncie su vuelta. Málaga parece el objetivo, luego Bilbao, puertos de gran dificultad que en teoría no son los más apropiados para volver tras una cornada. Aunque ya nada extraña, él, tantos años acomodado en los jardines de la lírica, en esta su segunda juventud ¡quién lo iba a decir! se ha matriculado, curso acelerado, en el territorio de la épica. Los años le han afilado el valor hasta límites insospechados. Y tras el feliz desenlace, el pulso entre ambos, Morante-Roca, tiene asegurado la continuidad ya mismo a mayor gloria. El resto, que no se moleste nadie, siendo muy buenos, siendo importantes cuentan menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  7. 7

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  10. 10 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gloria y tragedia, el toro no hace distingos

Gloria y tragedia, el toro no hace distingos