El gitano negro valenciano que llena los teatros de toda España

¿Quién es Luis Cortés? «Luis Cortés es un gitano negro nacido en Valencia, aquí en Burjassot, criado con la familia de mi madre ... gitana. Cortés se dedica a la música desde hace cinco añitos, hace flamenco, digamos, comercial con muchísimas ganas, ilusión y energía. Es un chaval que tiene mucha alegría en el cuerpo, que le encanta hacer música y conciertos». Quien así se define es el cantante que con su primer álbum, 'Dolores', está llenando los teatros de toda España. Colgó el cartel de no hay entradas en el Eslava de Madrid, pero también los dos conciertos de Sevilla y en los auditorios de Málaga, Almería, Zaragoza... Cerró su gira el pasado viernes en Barcelona con 'sold out'.

«Llevo mis raíces por bandera», insiste. «Llegue dónde llegue voy a decir lo que soy y de donde vengo. Siempre, siempre porque me hacen ser quien soy». ¿De dónde viene? «A los 16 años dejé de estudiar porque hacía falta dinero en casa. Me maduró la mente a temprana edad gracias a Dios. Me salí de los estudios y a los 17 empecé a trabajar con mis tíos en la chatarra. A los 18 me dan un trabajo en un almacén de recambio de piezas de automóviles de Silla, de 10 de la noche a 6 de mañana. Me acordaré siempre de ese trabajo. Me hacían contratos temporales cada vez más largos. Incluso cuando conocía a estos (en referencia a la plantilla de los productores de su disco), yo trabajaba allí», explica.

La edad de 17 años es clave en la carrera de Cortés. Fue cuando el productor Edgardo Noé Chávez, conocido como Scorpion, lo descubrió a través de un vídeo. Tiene claro que Cortés no es carne de 'talent show' ni del Benidorm Fest. El ritmo del valenciano es otro.

Su triunfo, como marca el signo de los tiempos, ha sido viral. Sus canciones se reproducen por millones en redes sociales. 'Que me lleve el aire' acumula más de 20,3 millones de reproducciones en plataformas digitales, una cifra que le concede su tercer Disco de Oro. El éxito no parece haberle nublado. Sigue viviendo con su madre y dos de sus tres hermanos en el barrio de las 613viviendas de Burjassot. De hecho el estudio de grabación, su refugio, está a cuatro minutos de su casa. Está muy arraigado. Y lo demuestra. Hace unos meses fue a su colegio, al Fernando de los Ríos, a hablar con los chavales. «Fui a darle una pequeña charlita y a animarlos para que estudien y estén motivados». En el videoclip de la canción 'Mama', se recrean esos consejos pero es la madre de Luis Cortés quien aconseja precisamente eso a su hijo. «Yo fue un buen alumno. No suspendí nunca, pero lo dejé porque mi familia necesitaba dinero», recuerda. «A los 16 años debería haber estado jugando al fútbol, pero estaba trabajando», añade.

Su éxito musical no fue instantáneo. Alternó jornadas en el almacén con conciertos «hasta que empezó a funcionar la cosa. Ahora estoy centrado al 100% en la música». El gitano negro se sube al escenario, ¿y? Responde: «Soy 100% el Luis Cortés y trato de disfrutar al máximo». Durante la entrevista, Cortés mide las palabras. Esa contención desaparece en sus letras. 'Mamá' es autobiográfica: Ana María Cortés sacó adelante cuatro hijos, tuvo a la primera con 16 años. Ahora ronda los 40 años, ya es abuela y tiene un hijo 'superstar'. «La historia de mi madre es de superación. Con esta canción confieso mi admiración por ella. En los conciertos le digo al público, llamad a vuestra madres, decidle cuánto las queréis porque no sabéis cuándo las vais a perder», explica.

¿La música es racista? «La sociedad es racista. Mi abuela me enseñó desde pequeño que no me comiera la cabeza por eso, sí, soy negro, ¿y qué?. Es mejor cambiar a un niño que cambiar al mundo, porque el segundo no lo puedes transformar».

El círculo profesional de Cortés es estrecho, se compone de apenas 10 personas: Scorpion, Dani, Carlos Jorge, Felipe, Chistian, Paco... «Son mis amigos, son mi familia». Desfilan por los estudios, que están situados muy cerca del barrio de las 613 viviendas, que es, remacha Cortés, «un lugar maravilloso, donde vive gente buena que trata de salir de lo malo de la pobreza y buscar algo mejor. Todo el mundo quiere eso en su vida» Cortés lo ha conseguido. ¿Se ve llenando el Bernabéu? «Sí, me veo haciéndolo en un futuro. No me asusta la fama».