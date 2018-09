El futuro de Les Arts tarda en arrancar Albert Girona, Susana Lloret y Francesc Colomer, ayer, durante la renovación del convenio entre Les Arts y Cultura. / lp El coliseo estará otros tres meses más sin director artístico pese a que el concurso se resolvió en julio | El Ministerio de Cultura y el nuevo patronato del auditorio, que se constituyó el pasado mayo, aún no se han reunido NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 18 septiembre 2018, 09:49

En Les Arts se ha instalado la inercia. Todo funciona, pero, a la vez, no se avanza. No hay director artístico que coordine, pese a que el concurso público que eligió a Jesús Palacios como nuevo intendente se resolvió el pasado mes de julio. Tampoco hay respuesta del Ministerio de Cultura, que tiene dos sillas reservadas en el recientemente renovado patronato del coliseo. No habido respuesta por parte del departamento que tutela José Guirao, lo que ha obligado al Palau a volver a solicitar el encuentro. Y eso que el nuevo patronato lleva desde mayo en funcionamiento. Y, además, la Orquesta de la Comunitat funciona con un solo director musical, Roberto Abbado, tras la marcha en abril de Fabio Biondi. Todo parado, paralizado, a la espera de que pase el tiempo.

Julio Iglesias llegará al auditorio el 1 de enero, un año después de la marcha de Livermore

Lo cierto es que, según la presidenta del patronato de Les Arts, Susana Lloret, el nuevo director artístico, Jesús Iglesias Noriega, «se incorporará oficialmente al coliseo el 1 de enero de 2019». Así lo afirmó ayer durante la presentación de la renovación del convenio entre el auditorio y Turismo Comunitat Valenciana. Aún quedan tres meses para que el nuevo intendente, sustituto en el cargo del italiano Davide Livermore, tome las riendas del coliseo. Pese a que su nombramiento, -resultante del concurso público que Cultura lanzó y que fue resuelto en julio-, ya fue aprobado en agosto por el patronato, Les Arts estará otros tres meses sin titular. Según fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, Iglesias ya ha visitado el centro de ópera en varias ocasiones aunque «no ha tomado aún contacto con los músicos de la Orquesta de la Comunitat». Antes de aterrizar en Valencia, el nuevo director artístico, -que se impuso entre las seis candidaturas que llegaron al final de concurso- debe cerrar sus compromisos laborales ya que, en la actualidad, es director del departamento artístico de la Duch National Opera y Ballet de los Países Bajos. Cuando definitivamente llegue a Les Arts, el coliseo habrá estado más de un año sin director artístico. No obstante, según estas mismas fuentes, Iglesias seguirá viniendo para ponerse al día de sus nuevas responsabilidad, como ya ha hecho desde que fue ratificado en julio. Pero la ausencia de titular no es el único aspecto que ralentiza la actividad del auditorio. Aunque la actividad cultural y administrativa se sigue desarrollando, el centro operístico también sigue a la espera del sí del Ministerio de Cultura a formar parte del patronato. «Ahora se cumplen las condiciones para que finalmente acepten la invitación», dijo Lloret.

Cultura ha rebajado el tono reivindicativo en lo que respecta a la implicación del Gobierno central en el coliseo. «Se ha dejado pasar un tiempo prudencial (en referencia al cambio de gobierno en España), pero se volverá ahora a insistir para que esté presente en dos sillas», afirmó antes de reiterar que «estamos en proceso aunque esperamos recibir una respuesta positiva».