Urgente La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en un municipio de 1.000 habitantes y tres localidades valencianas
Una de las imágenes de la exposición.

Ver 7 fotos
Una de las imágenes de la exposición. Juan Piris

El fotógrafo que retrató la Valencia del desarrollismo

ValenciaPhoto dedica una exposición a Juan Piris, que inmortalizó con su cámara en los años 60 y 70 la transformación de Cullera: de núcleo rural a destino turístico

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:39

Hay una Valencia que vemos todos los días y apenas ya nos conmueve, porque nuestra mirada se ha acostumbrado tanto a las imágenes que activa ... en nuestra retina que tienden a ser invisibles. Y sin embargo, pensar en el conjunto del territorio como un espacio donde la Historia avanza en modo palimpsesto, añadiendo una capa tras otra, activa en nuestra memoria otras imágenes, que siendo referenciales se encuentran tan sumergidas que casi han desaparecido también: tienden a ser igualmente invisibles. Es el caso de los retratos (la mayoría, en blanco y negro) donde el fotógrafo Juan Piris Ferrer documentó en la segunda mitad del siglo pasado todo aquello que fuimos, la obra que ahora se exhibe en el Colegio Mayor Peset hasta el día 12 de octubre dentro de la programación ValenciaPhoto: una propuesta dirigida a entender lo que ahora somos. La tierra que salió del desarrollismo a lomos, entre otros avances de la época, de su condición de destino turístico para aquella España que empezaba a dejar atrás el 600. La España de los dos canales de televisión, que aflora como en un escalofrío en estas estampas tomadas en Cullera pero que podrían ser cualquier otro rincón de la Comunitat.

