El FICIV se mantiene y resiste en su XI edición

La producción española «Norbert», escrita y dirigida por José Corral Llorente, consigue el premio a la Mejor Película de la Sección Oficial en la XI edición del Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia (FICIV). El jurado oficial ha estado compuesto por el director de cine Damián Perea, la guionista Noelia Martínez, la actriz de doblaje Alba Torrubia y el profesor de animación Sergio Rodríguez. Por su parte, el jurado infantil, compuesto por los niños y las niñas Alejandro Gómez, Luis Ruiz, Olivia Ruiz, Nacho Mengod y Vega Soler, ha otorgado su premio a la película «Salvajes«, dirigida por Claude Barras (Suiza). Y en lo que respecta a la corta duración, «Carmen y la cuchara de palo», de Carlos Gómez-Mira (España), se ha llevado el Premio del Público en la Sección Oficial de Cortometrajes Europeos.

Homenajes a figuras destacadas

Además de los títulos que han conformado el palmarés, el festival ha recibido la visita estelar de destacados profesionales del sector audiovisual a los que se les ha rendido un sentido homenaje: el legendario especialista en efectos especiales y maquillaje Colin Arthur (Premio FICIV Internacional

Joaquín Sorolla 2025), la prestigiosa directora y actriz Mabel Lozano (Premio FICIV Nacional Joaquín Sorolla 2025), el veterano crítico de cine Antonio Llorens (Premio Honorífico FICIV Joaquín Sorolla 2025), el inigualable director y actor de doblaje José Luis Siurana (Premio Nacional Al Doblaje FICIV Joaquín Sorolla 2025) y el emblemático desarrollador Carles Pons (Premio Nacional Videojuegos FICIV Joaquín Sorolla 2025) recogieron sus respectivas estatuillas de la mano del director del certamen, Marcos Campos, en sendos actos celebrados en el Ateneo Mercantil de Valencia.

Según palabras de Marcos Campos, «el FICIV incluye cada año entre sus premiados a talentos de esta industria que no suelen ser los protagonistas bajo los focos de la actualidad, pero que, sin embargo, son grandes profesionales que han tenido una larga trayectoria y que son completamente indispensables para lograr que la magia del cine sea posible y llegue a todos los públicos. En esta edición hemos vivido momentos especialmente emotivos con Antonio Llorens y Colin Arthur, dos entrañables veteranos muy queridos en el gremio».

Mientras que Carmen Chaves, subdirectora del festival, responsable de la programación y de los colegios, añade que «se trata de un reconocimiento más que merecido, que sigue la misma filosofía de selección de películas del FICIV, es decir, valorar aquellos títulos que, independientemente de su mayor o menor éxito de taquilla, sean sobre todo significativos porque aporten importantes valores educativos para la infancia, tanto en los mensajes y las enseñanzas positivas como también en las preocupaciones que les rodean, como por ejemplo el bullying».

Actividades para todos los públicos

El balance final del FICIV vuelve a superar los 10.000 visitantes presenciales en una XI edición que ha transcurrido entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre en Valencia, y que ha contenido una amplia variedad de actividades, comenzando el 25 de septiembre por la presentación del festival y el preestreno de la película documental «Si me ven llorando», que tuvo lugar en los Cines Lys con la presencia de su directora Malu Zamora y gran parte de su elenco protagonista formado por Carmen Mayordomo, Gabi Moreno, Óscar Rodríguez, Rosana Pastor, Paola Dominguín, Paula Braguinsky, Marisa Lahoz, Santiago Sequeiros, Antonio Escámez, Mila Tejón y María Luz Abanades Lorente.

A la proyección, cuya temática aborda el acoso escolar, le siguió una mesa redonda en la que intervinieron grandes conocedores de este drama social como el presidente (Miguel Ángel Juan Bello) y expresidente de MENSA (Javier García Recuenco), la vicedecana del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana - COPCV (Andrea Ollero), la directora de Colegios Mas Camarena (Maite Marín) y María «Peli» Menárguez, madre de una adolescente de 13 años que se acabó suicidando.

El FICIV es, por supuesto, un festival dedicado principalmente a fomentar la cultura audiovisual y el amor por el cine entre los más pequeños, pero también aborda, a través de sus numerosas actividades paralelas, todo aquello que tiene que ver con la infancia desde la perspectiva de los adultos y de los profesionales que crean precisamente las obras audiovisuales que ven nuestros hijos e hijas.

Los Cines Lys, sede principal del certamen, acogieron también la Sección Educativa a la que, durante tres días seguidos, del 1 al 3 de octubre, acudieron miles de niños y niñas de más de 40 colegios de Valencia y alrededores, que pudieron disfrutar de una selección de largometrajes de dibujos animados calificados con el sello de ser especialmente recomendables para la infancia.

Al mismo tiempo, el FICIV inauguró varias exposiciones en la Fnac, la Estación del Norte y la Estación del AVE Joaquín Sorolla, formada por obras diseñadas por alumnos y alumnas de Animación de la Universitat Politècnica de València (UPV), coordinados por el profesor Juan José Climent. Estas exposiciones siguen todavía activas y pueden ser visitadas gratuitamente gracias a la colaboración de Fnac, Adif y UPV.

Además, se organizaron las actividades paralelas «FICIV en ruta», que llevó un divertido taller de doblaje a la población de Novetlé, a cargo de José Luis Siurana y Alba Torrubia, y «Encuentro de festivales», que esta vez tuvo como protagonista a Animayo, uno de los mejores festivales de cine del mundo dedicados al sector de la animación y que cada año se celebra en Gran Canaria bajo la

batuta de su fundador y director Damián Perea. Cerró el ciclo de talleres del FICIV 2025 Nube7 con otra imaginativa actividad infantil organizada el viernes 3 de octubre en esta academia de enseñanza STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

El sábado 4 de octubre llegó el día grande del festival, con la popular Sección Familiar celebrada en una espectacular sesión matinal en los Cines Lys que congregó a cerca de 2.000 espectadores que pudieron disfrutar de una selección de películas de dibujos animados a precios reducidos de solo 3 € en una gran fiesta del cine infantil a la que acudieron multitud de familias y que estuvo repleta de globos, diversión e incluso helados gratis por cortesía de Glasol. También participaron en este día grande el mundo fallero (gracias a la coordinación de Marcos Soriano), el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana (COPCV), Robótica Para Niños y la ONG Coloria. Y el ambiente fue todavía más espectacular gracias a la fantástica participación de los miembros de la asociación Rebel Scum, que asombraron a los asistentes con sus disfraces de la saga Star Wars y, posteriormente, protagonizaron una gincana que se jugó con un mapa del tesoro que recorría las sedes del FICIV. ¡Toda una aventura galáctica!

El domingo 5 de octubre, los protagonistas fueron los cortometrajes europeos, con una selección de pequeñas joyas de animación que se proyectaron en la Biblioteca Pública Pilar Faus y donde, por votación popular, resultó ganadora la pieza española «Carmen y la cuchara de palo«, de Carlos Gómez-Mira. La jornada dominical, además, estuvo todo el día acompañada de entretenimiento, porque al igual que en anteriores ediciones, el FICIV llenó de juegos populares al aire libre las Plazas de Aza y Pinazo con la colaboración de la compañía de animación infantil Tachán.

Anima Valencia, la sección industrial del FICIV

Los días 6 y 7 de octubre, el Ateneo Mercantil fue un año más la sede principal de la sección Anima Valencia, que en este 2025 ha celebrado sus VIII jornadas, en las que, a través de una serie de conferencias y mesas redondas, los profesionales, los profesores y los/las estudiantes participan en un foro de debate sobre el estado actual de los sectores de la animación y los videojuegos.

Con la coordinación y moderación de Vicky Calavia (Animación) y Marcos Rodríguez (Videojuegos), acompañados por el presentador Ángel Castillo, las conferencias fueron impartidas por destacados expertos como Damián Perea (director de Animayo), Mabel Lozano (actriz y directora), Irene Iborra (directora), Colin Arthur (especialista en efectos especiales), Juan José Climent (profesor de la UPV), Ariadna Cervelló (concept artist), Pedro J. Sánchez García (profesor de la ESAT) y Elena «Minervae» Peña (streamer y community manager de Bethesda).

Anima Valencia incluyó además la mesa redonda «Territorio de mujeres», en la que se abordó el papel actual de la mujer dentro del sector audiovisual, y «Mesa de encuentro sobre videojuegos», sobre la situación actual de este sector, así como también la entrega de los Premios FICIV de esta edición y la celebración de sendos pitchings de animación y videojuegos, en los que numerosos alumnos de la ESAT y otros aspirantes a trabajar en esta industria, presentaron sus trabajos a la audiencia y al análisis de expertos como Juan José Climent, Jaime Maestro, Carles Pons y Juan Antonio Galindo. Y para rematar de forma amena y divertida estas dos interesantes jornadas, se mostraron finalmente los trabajos de la Game Jam convocada por el FICIV, en la que fueron finalistas cinco proyectos y acabó resultando ganador «Lilit's Potion Service», videojuego creado por Cristina Martínez, Lucía Meca, Sebastián Valdés y Laura Talamanca.

Además del público presencial, entre el que se encontraban, entre otros, numerosos estudiantes de Barreira Arte y Diseño, UPV y UCV, las jornadas de Anima Valencia también fueron seguidas vía streaming por profesores y alumnos de universidades y escuelas de distintas ciudades españolas e internacionales que se conectaron online con la emisión en directo de Anima Valencia.

Animateen, nueva sección para el público adolescente

En la pasada edición, el FICIV sumó a su programación Animap, una innovadora muestra de videoarte que en esta edición de 2025 ha continuado con una nueva entrega que, además, amplía los espacios de exhibición de sus historias mapeadas, puesto que a la Plaza de la Virgen (evento audiovisual programado el miércoles 8 de octubre) se han unido también los Cines Lys, en cuya fachada principal se proyectaron imágenes del 25 al 29 de septiembre, a la vista de los miles de transeúntes que pasaron durante esos días por el céntrico Paseo de Ruzafa de Valencia. Todo ello ha sido posible gracias a la coordinación de Adriana Luna y Lorenzo Cotrina, el apoyo de Chema Siscar (Momap Studio) y Juan Vicente Doñate (La FAM Produccions) y el trabajo de videomapping de los artistas Julia Santesteban, Leire Gámez (España) y Yankel Dickerman (Argentina).

Y como en cada edición el FICIV incorpora nuevos contenidos a su creciente programación, en este 2025 le ha tocado el turno a Animateen, nueva sección dedicada al público adolescente, en la que se han proyectado dos títulos: en primer lugar, «Flow», una obra maestra europea ganadora del Oscar a la Mejor Película de Animación que el 30 de septiembre protagonizó una jornada de proyección y debate con los alumnos y alumnas del Colegio Jesús-María; y en segundo lugar, el 4 de octubre, en los Cines Lys, «One Piece Film Red», espectacular película que ha sido un auténtico fenómeno de masas entre el público amante del anime japonés. Tras el éxito de esta primera convocatoria, el festival planea consolidar y ampliar el próximo año esta nueva sección a un mayor número de colegios e institutos de Valencia.

Un proyecto por la infancia y la cultura

El Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia (FICIV) se mantiene y resiste gracias al apoyo institucional, popular y también al patrocinio de entidades como: Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana (COOCV), Gotham Coworking, Erobots, Althea Media y Aron Multimedia. Con la ayuda de Ajuntament de València, Ministerio de Cultura - ICAA, Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, e Institut Valencià de Cultura; One Shot Hotels, Todojuguete, Foster's Hollywood, Edauto, Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana (COPCV), Glasol y Ateneo Restaurant, entre otros muchos colaboradores, incluyendo los alumnos y alumnas de Florida Universitària que han participado como becarios en esta edición, a los que el FICIV desea enviar un sentido agradecimiento por su ayuda a este evento que está especialmente dedicado a la infancia y que tiene como objetivo educar a los niños y las niñas en el lenguaje audiovisual, así como inculcar el amor por el cine en las nuevas generaciones.