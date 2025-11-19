Los festivales inteligentes llegan a la Comunitat Valenciana

Suplementos Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:48 Compartir

La Asociación de Promotores de Festivales de la Comunitat Valenciana, PROMFEST, ha puesto en marcha un completo ciclo de webinars formativos dirigido a sus asociados, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas que impulsen la profesionalización del sector y ayuden a construir festivales más innovadores, sostenibles e inteligentes.

Este programa formativo nace como respuesta a las nuevas necesidades de un sector en plena transformación. Los festivales afrontan actualmente retos vinculados a la digitalización, la sostenibilidad, la gestión de datos, la captación de talento, la financiación y las nuevas expectativas del público.

Con este ciclo, PROMFEST pretende dar respuesta a estos desafíos mediante contenidos especializados impartidos por profesionales de referencia.

Tecnología: un pilar imprescindible para el futuro de los festivales

La industria musical atraviesa un momento clave en el que la tecnología se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la competitividad y la sostenibilidad de los eventos. La aparición de nuevas herramientas de inteligencia artificial, sistemas de predicción de demanda, soluciones de ticketing inteligente, medición avanzada de aforos, herramientas de análisis de consumo y modelos de comunicación automatizada están cambiando la forma en que se diseñan, gestionan y viven los festivales.

Los públicos demandan experiencias más fluidas y personalizadas; los festivales necesitan optimizar recursos, reducir costes, tomar decisiones basadas en datos y garantizar entornos más seguros; las administraciones reclaman procesos más transparentes y sostenibles. La tecnología es la vía que permite responder a todo ello de manera integrada.

Este ciclo de webinars nace precisamente con la intención de acercar estas soluciones tecnológicas al día a día de los promotores, rompiendo barreras de acceso y facilitando su implantación progresiva.

Una formación para anticipar el futuro del sector

Los webinars, que se celebran todos los jueves a las 10:00 h, abordan cuestiones clave para cualquier festival que desee evolucionar hacia modelos más eficientes y competitivos. Desde la fiscalidad o las legalizaciones —imprescindibles para garantizar la viabilidad del evento— hasta herramientas de inteligencia artificial, estrategias de comunicación o criterios de sostenibilidad.

Además de formar, el ciclo de webinars busca fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento, consolidando a PROMFEST como un espacio de apoyo y crecimiento para los promotores de la Comunitat Valenciana.

Calendario de webinars

-6 de noviembre

Inversiones fiscales para espectáculos en vivo

Rocío Sánchez (Carrillo Asesores)

-13 de noviembre

Automatiza, predice y emociona: herramientas de IA que todo festival debería usar Álvaro Gómez Sala y Koldo Pérez Aizpurua (Digital and NFT)

-20 de noviembre

Diseño de eventos sostenibles

Andrés Ferrer (OMAWA 360 Sostenibilidad)

-27 de noviembre

Innovación, datos y autogestión al servicio de los grandes eventos Joaquín Costa (Grupo Casfid)

-4 de diciembre

Marketing y comunicación para festivales

Javier Elipe (Dowlyo Agency)

-11 de diciembre

Ingeniería, legalizaciones y permisos para eventos multitudinarios Víctor de la Fuente (DLA Ingeniería)

Crecer de forma sostenible e inteligente

Según Joan Vicent Díez, presidente de PROMFEST, «este ciclo de webinars responde a una necesidad real del sector: dotar a los festivales de conocimientos y herramientas que les permitan crecer de forma profesional, sostenible e inteligente. Queremos acompañar a nuestros asociados en los nuevos retos de la industria y reforzar el papel de la Comunitat Valenciana como territorio líder en organización de festivales.»

Acceso al ciclo

Los enlaces de conexión a cada sesión están disponibles en la web oficial, promfest.org, así como en las redes sociales de PROMFEST y en todo el material promocional del ciclo.