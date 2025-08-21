Los fantasmas de la pareja y el trabajo doméstico de las mujeres cierra Sagunt a Escena

La cita escénica del verano por excelencia, el festival de teatro Sagunt a Escena, llega a su fin. La tragicomedia 'Querencia' de la compañía Hongaresa ... de Teatre, que celebra su treinta aniversario, cierra la 42 edición del encuentro escénico. La representación cuenta con música en directo bajo la dirección musical de Jesús Salvador 'Chapi', con la participación de la banda 'La democrática' de Pedralba y la actuación de la cantante Conxi Valero.

«La pieza teatral que este sábado saltará al milenario escenario ensalza la cultura mediterránea y reivindica Sagunt a Escena como un punto de encuentro entre tradición y vanguardia, entre lo local y lo universal». Ésta es la valoración que ha ofrecido la directora del festival, María José Mora.

En este montaje, una gran diva de la escena y el más prestigioso crítico de teatro del país coinciden después de una larguísima y traumática separación en la casa que compartieron como pareja. Durante la representación asistimos a una implacable lucha de titanes en la que poco a poco se van descubriendo sus monstruos.

El montaje plantea a la audiencia una inquietante pregunta: qué misterios se esconden en el fondo del corazón humano para que seamos capaces de matar a nuestros seres queridos.

Lola López y Pep Ricart dan vida a los protagonistas de este duelo dialéctico en el que enmascaran la fragilidad y las debilidades de sus personajes. El componente que hace universal el espectáculo son las heridas que esconde la pareja: «Los celos, la envidia, la necesidad de ser amados, el miedo a la vejez y al abandono, la necesidad de permanecer, de la gloria», detalla el autor de la obra, Paco Zarzoso.

Ampliar Escena de la obra de paula Llorens. LP

Además, la programación incluye este viernes en la Casa dels Berenguer una historia de la posguerra española protagonizada por mujeres. 'Rogles de cançons i misèria' está escrita y dirigida por Paula Llorens e Isabel Martí. Junto a ellas, también intérpretes, en el escenario está Raquel Piera. Entre las tres van desgranando diferentes relatos femeninos de un pueblo cualquiera en plena posguerra.

El trabajo doméstico de las abuelas

Un espectáculo que recoge la memoria de tantas abuelas, cuyo trabajo doméstico nunca fue reconocido. En esos corros femeninos en los que se lavaba la ropa, se cosía, se rezaba o cocinaba sucedían las historias personales, algunas muy crudas, de mujeres rodeadas de duras realidades. También había espacio para cantar, bailar, para la amabilidad y la ternura.

Tras su presentación, la crítica destacaba a sus tres excelentes actrices, «que multiplican sus papeles con distintos personajes de los que nos enamoramos enseguida. Poseen fuerza, dulzura, mucho oficio, buenas y armoniosas voces, y mucha simpatía».