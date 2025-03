De la fallida sala Sorolla de Valencia a un espacio excepcional para obra del Greco y Tiziano

Carmen Velasco Valencia Martes, 25 de marzo 2025, 18:47 Comenta Compartir

Un museo no se acaba nunca. Un museo es un ente vivo. Un museo es una institución en continua evolución. Si en el siglo XXI ... los museos no son espacios abiertos y en transformación tienen pocas opciones de mantener su vigencia. Es una cuestión de oferta cultural, de atracción de públicos e incluso de proyecto artístico. El Museo de Bellas Artes de Valencia ha abierto una nueva sala dedicada al Manierismo europeo, donde se exhibe el «excepcional» retrato de la escritora francesa Madeleine de l'Aubespine, a manos de Jean Decourt, y la serie de la familia del embajador Vich -uno de los principales mecenas en la historia de Valencia-, que no se exponían al público desde la riada de 1957. La sala con obra de El Greco y Tiziano se ubica en la sala Sorolla, que desmontó el gobierno del Botánico en 2019 cuando el centro contaba con Margarita Vila como directora provisional y Carmen Amoraga como directora de Patrimonio.

Madeleine de l'Aubespine (1546-1596) fue una aristócrata perteneciente a la corte de Margarita de Medici que llevó «una vida completamente autónoma». «Participaba en las principales tertulias literarias, tenía su propio salón literario y escribía y publicaba sus textos, de una inusitada libertad para una mujer en la segunda mitad del siglo XVI», según el director del Bellas Artes. Madeleine de L'Aubespine «tiene que medirse con el resto de hombres, se atreve a escribir y publicar poesía que, en ocasiones, tiene tintes picantes, y es todo un ejemplo de construcción de la imagen femenina a través de sus escritos y del retrato que le encargó al pintor más relevante de la corte francesa en ese momento», ha destacado Pablo González Tornel, que recuperó la sala Sorolla en el edificio Pérez Contiel. ¿Cómo acaba Madeleine en Valencia? La Generalitat la compró por 180.000 euros en una subasta procedente de una colección privada adscrita a Madrid. «No sabemos cómo salió de Francia», ha detallado el director de la pinacoteca. El director ha alabado la «extremísima delicadeza» del cuadro, cuya compra ha supuesto «un hito dentro de la colección del museo». «No podremos subrayar suficientemente nunca la excepcionalidad de esta pieza», ha afirmado. Hay más reclamos en la nueva sala dedicada al Manierismo europeo, como el retrato de Carlos de Borbón y Gonzaga en manos de Tiziano y 'San Juan Bautista' de El Greco, pero todo el conjunto pictórico sirve para contar «la historia de dos tierras, norte y sur, Flandes e Italia, y cómo la compenetración de ambas maneras de aproximarse a las artes lleva a la creación del Manierismo», según González Tornel. «Se miran cara a cara» Carlos de Borbón y Gonzaga retratado por Tiziano Vecellio (1490-1576) y Madeleine de L'Aubespine pintada por Decourt. «Un pintor del sur y uno del norte retratando con toda la potencia de la que es capaz la pintura ambos perosnajes, los dos franceses, pero lo hacen de manera muy diferente. Tiziano con la predilección por la pintura deshecha, Decourt con un trabajo minucioso, una técnica que hoy podríamos definir como fotográfica», ha resaltado. Noticia relacionada Urtasun, muchas visitas a Valencia y pocos avances En el camino entre uno y otro es donde se desarrolla el manierismo, que tiene su alcance a esta orilla del Mediterráeno. En este punto, González Tornel ha destacado la serie Murta pintada por Antonio Stella de la familia Vich, protagonista de «uno de los mecenazgos más importantes de la historia de Valencia». Los descendientes de la familia donaron los retratos al monasterio de la Murta, que llegaron después al museo por desamortización. No se han expuesto desde 1957, cuando quedaron dañados por la riada que ha obligado a su restauración. La sala del Manierismo europeo no será la única novedad de 2025 y 2026. La intención es incorporar un nuevo planteamiento «fácil de comprender» para el visitante, con la planta baja con cinco salas para el renacimiento, la planta superior con nueve salas de barroco. El objetivo es lograr una experiencia didáctica que subraye los «puntos fuertes» del museo, como el retrato de Decourt o la sala de Joan de Joanes.

