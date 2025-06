Esteban González Pons: «Siento nostalgia de la Valencia de los ochenta, la de mi juventud»

Laura Garcés Valencia Jueves, 5 de junio 2025, 23:37 | Actualizado 23:43h. Compartir

Lleno hasta la bandera. Esteban González Pons ha reunido esta tarde a mucho público en la sala Ausiàs March de Fundación Bancaja en el marco del Aula LAS PROVINCIAS. Presentaba su último título publicado, 'Libro de Pecados', la tercera novela de la trayectoria de un político y escritor valenciano que sin pudor ha confesado sentir nostalgia de la «Valencia de los años ochenta, la ciudad de mi juventud».

Un romance entre políticos, un romance repleto de traiciones que suceden en una ciudad de nombre imaginado, Almarjal, pero que a poco que uno conozca Valencia con la lectura puede encontrar algún que otro parecido.

Ese es el argumento que ha reunido a muchas caras conocidas de la sociedad valenciana. Allí, no sólo había políticos, que también. Y junto al autor, en la mesa de conversación, Jesús Trelis, director de LAS PROVINCIAS; Pablo Salazar, Adjunto al director y Jefe de Opinión, y el escritor y columnista de este periódico Ramón Palomar, compañero a su vez de González Pons en el noble oficio de levantar columnas en el periódico, en este, claro.

Con todos, la conversación, y sobre todo el interés de la misma, estaba garantizado. Sólo ha tenido que empezar la charla para comprobar que la cita iba de confesiones, de despejar incógnitas en la obra del Vicepresidente del Parlamento Europeo que ha escrito sobre el universo de la política porque «lo mío es la ficción política», como ha destacado González Pons al exponer el género con el que se ha acercado a unas páginas repletas de intrigas y de acontecimientos tratados con clara apuesta por el esperpento, algo que si bien es muy propio de la literatura española, también lo es de los valencianos, como ha recordado Jesús Trelis. Y es que en opinión del autor, en España no hay otra manera de acercarse a los políticos que «con humor».

González Pons ha dado pistas de la concepción que tiene de su propio oficio cuando ha referido que ser «político es una característica que algunos poseen». Tan convencido se ha mostrado de que así es que incluso ha afirmado que «hay políticos que lo son hasta cuando se lavan los dientes y cuando se ponen el pijama».

Pero más allá de ofrecer la mirada a los representantes públicos como esas personas que nacen con la condición inoculada, ¿qué hay de las parejas sentimentales entre políticos, como la que da cuerpo a 'Libro de Pecados'? Algún detalle ha ofrecido el escritor. Ha asegurado que «las relaciones entre representantes de diferentes partidos son más estables porque no compiten». Una pista interesante, sin duda.

Por la senda que trataba de descubrir qué sucede en el universo de la política «cuando se apagan las luces de la oficina» han ido saltando secretos que descubrían incógnitas. Así es como González Pons ha afirmado –en respuesta a Palomar– que no tiene «previsto escribir sus memorias porque no veo que tengan interés para nadie. Yo no he hecho cosas importantes. Siempre he sido portavoz». Y poco a poco, en este caso a instancias de pablo salazar, ha dejado caer una mirada a su propia experiencia antes de afirmar que «siento nostalgia de aquella Valencia que estaba al alcance de todos, de la Valencia de los años ochenta, la de mi juventud».

En la cita de esta tarde se ha hablado de una novela, lo ha dicho Palomar, que descubre el poso de alguien que tiene mucho leído y que por eso escribe bien. Es una historia de estilo ágil que Jesús Trelis casi ha visto en una serie.

Y con un tráiler como si de un serie de ficción se tratara, en el que se ha escenificado un capítulo de la obra haa finalizado la presentación. La puesta en escena, ha contado con Eduardo Nogués, Elena Cuervo-Arango y el propio autor como intérpretes La dirección de la escenificación ha corrido a cargo de Rafa Cruz y Gretel Stuyck. Aplausos para cerrar.