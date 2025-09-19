¿Eres escritor pero no sabes cómo funciona el sector editorial? Escrivivir vuelve a Valencia este fin de semana El congreso que reúne a autores de primer nivel en multitud de ponencias y que propoine un 'speed dating' entre escritores noveles y editoriales

Luis Urios Ibáñez Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:46

Luz Gabás, Máximo Huerta, Carmen Posadas, Mamen Monsoriu, Rosario Raro y casi una treintena de autores pasarán por la tercera edición de Escrivivir, el congreso que ya se consolida en Valencia como una cita ineludible para escritores que desean profesionalizarse.

Del 19 al 21 de septiembre, el Centro Cultural de la Petxina de Valencia acogerá multitud de ponencias dirigidas por escritores de primer nivel con el fin de ofrecer las herramientas necesarias para escribir libros y no morir en el intento.

Entre la programación se cuelan conferencias como «Del corazón al conflicto: cómo nacen las novelas memorables», que tendrá lugar el viernes a las 19 horas con Carmen Amoraga; «Todo lo que un escritor tiene que saber», de Paz Navarro y Quique Olmos a las 20 horas; «El submundo de los premios literarios», con Vicente Marco el sábado a las 10 horas; «Novelar el pasado para emocionar en el presente», con Luz Gabás el sábado a las 16:45 horas; o «Reinventarse escribiendo: géneros, lectores y libertad creativa», con Carmen Posadas.

Citas entre autor y editorial

A las conferencias, se suma el speed dating que Escrivivir acostumbra a organizar, con la diferencia de que este año gana en seriedad. Los autores con propuestas literarias sólidas podrán entrevistarse durante diez minutos con editores y editoras de algunos de los grandes sellos editoriales de nuestro país. Espasa, Almuzara, Contraluz, Istoría, o Sargantana son algunos de los sellos que estarán presentes en estas 'citas a ciegas' que tienen como objetivo ayudar a los nuevos autores a franquear el muro que tradicionalmente les separa de los grandes sellos.

Quique Olmos, organizador del congreso, explica que el speed dating ha cambiado con respecto a años anteriores. Ahora tiene un pequeño coste, con el fin de «atraer a grandes editoriales» y de hacer asegurar que las personas que acudan «tengan propuestas literarias sólidas». La idea, de hecho, ha sido un éxito. Hace varias semanas que ocuparon todas las plazas disponibles (100 en total), de forma que cada autor pueda presentar su obra hasta a cuatro editoriales.

La razón de ser de esta iniciativa que, según Olmos, tiene mucho camino por delante, es «profesionalizar el sector de la escritura». Tal y como indica, «hay muchísima gente que escribe en Valencia, pero la mayoría tiene un gran desconocimiento de cómo funciona el mundo editorial». Fruto de ese desconocimiento, los autores noveles «acaban frustrándose o publicando con una editorial que no era la óptima».

El evento, además, apuesta este año por la participación en formato online. Está organizado por Quique Olmos, José Luis Núñez, Paz Nacarro y Marifer Medina.