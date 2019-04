En el escenario de George Clooney El actor George Clooney, en la Ciudad de las Artes durante el rodaje de 'Tomorrowland'. / EFE La Ciudad de las Artes estrena rutas por los platós de 'Tomorrowland', 'Doctor Who' y 'El embarcadero'Grupos de hasta veinte personas recorrerán los lugares donde se han rodado películas y series el último sábado de cada mes por 16 euros LAURA GARCÉS VALENCIA. Miércoles, 24 abril 2019, 00:07

¿Le gustaría pisar los mismos escenarios valencianos en los que George Clooney rodó 'Tomorrowland'? ¿Le apetece pasearse por enclaves donde se grabaron escenas de las series 'El embarcadero' o 'Doctor Who'? Si le ilusiona, sepa que ahora tiene la oportunidad de ver cumplido este sueño de cine. En los últimos años Valencia se ha convertido en plató del séptimo arte y está dispuesta a contarlo, a aprovechar la ocasión para darse a conocer.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias abre sus puertas a la ruta 'Made in València', propuesta de la Fundación Turismo Valencia, que recupera los espacios de rodaje en el emblemático enclave de la capital del Turia. Cada último sábado de mes los interesados en participar tienen en sus manos la ocasión de dejarse perder por rincones de película sin salir de la ciudad. La primera visita será el próximo sábado. La cita, a la que se puede acudir previo pago de 16 euros, llega precedida por el recorrido que días atrás realizaron profesionales del sector turístico.

Ahora es el momento del público. La claqueta ha sonado en el Museo Príncipe Felipe, l'Hemisfèric, el Palau de les Arts, l'Umbracle y los exteriores de la Ciudad de las Artes. Se podrán recorrer los rincones donde trabajaron Georges Clooney para 'Tomorroland'; Álvaro Morte, Verónica Sánchez e Irene Arcos para 'El embarcadero' o Peter Capaldi y Pearl Mackie para 'Doctor Who'. Los que fueron lugar de trabajo de aquellos actores pueden ser ahora un espacio para disfrutar del amor al séptimo arte en una experiencia que, seguro le llevará a conocer anécdotas de los rodajes a lo largo de un recorrido de aproximadamente hora y media.

De esta manera los edificios que un día levantó Santiago Calatrava en el cauce del Turia suman un valor a su interés arquitectónico, el que Valencia ha añadido a sus atractivos al haberse convertido en escenario de cine.

En el horizonte se vislumbra que todavía no se ha visto todo en un espacio que Disney escogió para rodar 'Tomorrowland' por la imagen «futurista» que proyecta el complejo de ocio. Desde la Fundación Turismo Valencia, aunque no concretan de qué producciones se trata, aseguran que las peticiones para rodajes en la Ciudad de las Artes no cesan. «Es un espacio bastante solicitado para el cine. Ofrece mucha capacidad de adaptación, además de una imagen futurista que interesa mucho», aclaran desde la fundación.

Ahora es la Ciudad de las Artes, pero está previsto que las rutas se extiendan a otros escenarios de la ciudad. Apuntan desde la Fundación Turismo Valencia que la iniciativa, que se presentó en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), contempla la posibilidad de incorporar otros recorridos por el centro de la ciudad, donde también se han rodado películas. Esta opción conducirá por calles y edificios históricos o quién sabe si también por comercios emblemáticos. Incluso es posible que alguna ruta lleve hasta la Albufera, donde también se rodaron escenas de 'El embarcadero'. La distancia entre unos espacios y otros, aclaran desde la fundación, ha aconsejado hacer bloques distintos.

La organización ha previsto que los grupos que participen en el recorrido estén integrados al menos por una decena de personas. El máximo previsto es de 20. Además de celebrarse cada último sábado de mes, la organización no descarta otras visitas si hay demanda para recorrer localizaciones protagonistas de películas y series de televisión.