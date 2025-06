Casa del agua: de edificio degradado de Valencia a grafiti de renombre

Carmen Velasco Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 00:43 Comenta Compartir

El muralismo vive una especie de época dorada. El arte urbano está cada vez más presente en las ciudades y localidades del planeta. Hay una ... plataforma internacional, llamada Street Art Cities, que selecciona cada año los 100 mejores grafitis del mundo, los somete a escrutinio público y capta el interés mediático. El muralismo tiene sus propios maestros, aquellos cuya obra se convierte en noticia global. Uno de ellos es Banksy Londres, 1974). Todo lo que hace este artista británico acapara el interés de medio planeta. No todos son Banksy, pero la nómina de grafiteros que adquieren renombre internacional no deja de crecer: Ben Eine (Inglaterra, 1977), Blu (Italia), C215 (Francia, 1973), Dmote (Australia, 1970), etcétera. España tiene una nómina bien nutrida de artistas del espray: Diego As, Lula Goce, JM Brea, Gonzalo Borondo, Boa Mistura, Silvestre (Pejac) y Suso 33 destacan en una lista que tiende a infinito.

El muralismo ha eclosionado en Valencia, desde hace años. Benimaclet, el Cabanyal, San Marcelino y otros barrios de la capital del Turia cuentan con enormes obras a cargo de ilustradores, muralistas y grafiteros. Del conocido artista Escif se puede observar una pieza en el barrio de Patraix con un reinterpretación del gigantesco Woody, el protagonista de la película 'Toy Story'. La obra llegó después de que el artista realizara también el mural en el jardín de las esculturas del IVAM. En el barrio de Nazaret destaca la obra de Martín Forés y Paco Roca inspirada en 'Regreso al edén', un cómic del dibujante valenciano. La Universitat Politècnica de València (UPV) y el Ayuntamiento han recurrido al 'street-art' para homenajear a las científicas de la historia, como Margarita Salas, la oncóloga valenciana Anna Lluch, Hedy Lamarr, Josefina Castellví, la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova y la científica valenciana Elvira Costell, entre otras. Dentro de esta iniciativa se enmarca el mural de la austríaca Hedy Lamarr, inventora del wifi. Cerca de esta obra, justo detrás de las Naves de Juan Verdeguer, se ha levantado un gigantesco mural. Noticia relacionada El último mural de Patraix hace un guiño al pasado Detrás de las Naves de Juan Vergueder y en un edificio residencial situado en el antiguo circuito de Fórmula 1, Felipe Pantone, otro artista de renombre, ha inmortalizao un colorista, geométrico y gigantesco mural. Pantone es el artista que ha adquirido el chalet de l'Eliana, diseñado en los años 70 por el arquitecto Pascual Genovés, donde se han rodado escenas de 'The Black Mirror'. La vivienda tiene discoteca, pista de tenis, 7.000 metros de terreno y un enorme catálogo de piezas de diseño (entre las que encontramos modelos de Elio Martinelli, de André Ricard, de Tobia & Afra Scarpa, de Miguel Milá, Cassina, Kartell o Missoni Home. Está restaurándola para que sea su estudio y un lugar de encuentro de artistas. Los viajeros del tren que se apean en la estación de Joaquín Sorolla se topan, si alzan la mirada, con un mural de Okuda, que diseñó la falla municipal en el año 2018. El pintor de origen cántabro tiene numerosa obra en España y alguna ha sido controvertida, como la intervención del Faro de Ajo en la costa oriental de la comunidad y a 40 kilómetros de Santander. Valencia unirá el talento de Pantene y Okuda en un mismo proyecto. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, la degradada Casa del Agua del antiguo cauce se transformará en La Casa del Voluntariado, un centro de reunión para asociaciones. Detrás de este proyecto están Cecotec y Coloring the World Foundation (CTWF), que financiarán la operación. El diseñador Okuda San Miguel será el encargado de poner su sello en el exterior de este centro en colaboración con el artista contemporáneo Felipe Pantone, quienes intervendrán la fachada con un juego llamativo y moderno de formas multicolores, según avanzó LAS PROVINCIAS. La financiación de la conversión del espacio abandonado en La Casa del Voluntariado se hará mediante los ingresos de la venta de dos artículos solidarios, un patinete y un microondas de Cecotec con diseños de Okuda San Miguel. Cecotec facturó más de 518 millones en 2024 y ofrece un catálogo de 4.000 referencias en las categorías de aspiración, cocina, 'fitness', televisión, gama blanca, movilidad eléctrica, descanso, climatización, cuidado personal, jardín, mascotas, planchado y bricolaje. Coloring the World Foundation es una organización no lucrativa creada por el artista contemporáneo Okuda San Miguel y su agencia de representación Ink and Movement

