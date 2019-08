Dublín se rinde a Sorolla por primera vez Los comisarios Aoife Brady y Brendan Rooney con '¡Triste herencia!'. / LP La gran retrospectiva del pintor valenciano, que se abre hoy en la National Gallery de Irlanda, se podrá visitar hasta noviembre. La muestra, que llega precedida del éxito en Londres, incluye 14 obras no vistas en la capital británica como 'Joaquina la gitana', 'Trata de blancas' o 'Pimientos' NOELIA CAMACHO Valencia Sábado, 10 agosto 2019, 00:59

Irlanda y Sorolla. Un tándem que no se había dado nunca y que hoy, por fin , va a tener lugar. La National Gallery de Dublín abre las puertas de 'Sorolla. Maestro español de la luz', la retrospectiva del artista valenciano que hasta hace un mes se podía ver en Londres. La muestra, que incluye 14 obras que no se vieron en la capital británica, presenta 52 pinturas para ahondar en una «amplia gama de escenas esencialmente españolas, que abarcan jardines y paisajes, playas, disfraces, moda y retratos e instantáneas de la vida cotidiana y la cultura», afirmaron desde el museo dublinés.

La exhibición aterriza en Irlanda precedida por el éxito de las más de 155.000 personas que la visitaron en Londres. No obstante, la muestra, que cuenta con la colaboración del Museo Sorolla de Madrid, permite observar hasta 14 lienzos que se han incluido para su visita a Dublín. Entre ellos, destacan piezas como 'Joaquina la gitana' (1914) y 'Trata de blancas' (1984), ambas pertenecientes a la pinacoteca del pintor en la capital de España. A ellas se suman otras creaciones como 'Pimientos' (1903), ' Rocas del cabo, Jávea' (1905), 'Niños en la playa' (1908) y 'Playa de Valencia con la luz de la mañana' (1908), todas pertenecientes a la Hispanic Society of America de Nueva York; y otras de colecciones particulares como 'Al agua, Valencia' (1908), 'Hora del baño' (1904), 'Playa de Valencia' (1908) y 'Bueyes en el mar' (1903), que pertenece a una colección privada irlandesa. Finalmente, de Boston, concretamente del Museum of Fine Arts llega de forma inédita a Dublín 'Paseo del faro, Biarritz' (1906).

‘Joaquina la gitana’, obra de 1914 que, junto a otras 13 más, se incluyen en esta exposición. / MUSEO SOROLLA

Asimismo, el proyecto exhibe una selección de las obras maestras tempranas de temática social de Sorolla, entre las que se encuentra '¡Triste herencia!', la única pieza procedente de Valencia y que ha sido cedida por la Fundación Bancaja. Es más, el presidente de la institución, Rafael Alcón, acudió ayer a la inauguración oficial de 'Sorolla. Maestro español de la luz', que se podrá visitar hasta el 3 de noviembre. Otros lienzos como 'Cosiendo la vela' (1896), de la Fondazione Musei Civici di Venezia; 'Clotilde con traje negro' (1906), perteneciente al Metropolitan de Nueva York; o 'María con mantilla' (1910), llegado de los fondos del museo del artista en Madrid, que ha prestado 26 creaciones de sus fondos, son sólo algunas pinturas icónicas que se muestran en Irlanda por primera vez. 'Paseo a la orilla del mar' (1909); 'Saltando a la comba. La Granja' ((1907); 'La siesta' (1911); '¡Y aún dicen que el pescado es caro!' (1894), llegado del Museo del Prado; o 'La vuelta de la pesca' (1894), del Museo d'Orsay, son otros de los lienzos que copan la muestra. «No tenemos ninguno de los trabajos de Sorolla en nuestra colección, por lo que esta exposición representa una oportunidad no sólo para apreciar la habilidad virtuosa del maestro español, sino para escapar a la luz y el calor de España», aseguró el conservador principal de la National Gallery de Irlanda, Brendan Rooney. «Una muestra de este tipo no volverá a suceder en mucho tiempo y animo a todos los que estén interesados en sumergirse en este maravilloso arte español a hacer una visita», añadió Aoife Brady, conservadora de arte italiano y español de la galería irlandesa.