Más de dos horas con un fantasma

c. velasco

Los productores de musicales saben que Valencia responden a este tipo espectáculos. Al público de la capital del Turia le gustan los musicales. El Olympia ... y la Rambleta son teatros abonados a esta clase de funciones. Funcionan en navidades, en fallas y también en verano. El Palau de les Arts apuesta el mes de julio por el musical. Su oferta es 'El fantasma de la ópera', un clásico tan popular como representado.

Tras despedirse de Madrid después de dos temporadas, 'El fantasma de la ópera' inicia una gira por más de 20 ciudades de España y Valencia es una de ellas. Les Arts ofrece pasar dos horas y media con esta figura enmascarada. Este montaje está dirigido por Federico Bellone y musicalmente por Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por esta versión del musical. Se incorporan al elenco dos figuras destacadas de Valencia: el tenor Mario Corberán en el papel de Piangi, y Sergi Pedrós, como ensemble. Silvia Montesinos es la directora residente y responsable de la traducción de la letra, mientras que el vestuario, diseñado por Chiara Donato, ha recibido el Premio del Público Broadway World Spain en su última edición.

Un verdadero «reto» para los 90 integrantes de la compañía que viaja con seis tráilers de 13 metros para poder traer todos los elementos de la obra original, la caída de la lámpara, la escena del espejo o la góndola. En total, un montaje que supone más de 25 horas para recrear el original en un escenario giratorio capaz de soportar una carga de 400 kilos. «La gente no va echar nada en falta», ha afirmado la booking manager de la productora Letsgo, Ángela Gudino, durante la presentación del espectáculo en el Palau de les Arts.

Una puesta en escena «espectacular» de este éxito, ha resaltado, que Silvia Montesinos ha adaptado «un poco guión» para actualizarlo y que «sea más acorde a los tiempos que nos acompañan y comprensible al público», según recoge Europa Press. El vestuario, diseñado por Chiara Donato, ha recibido el Premio del Público Broadway World Spain en su última edición.

Por su parte, Manu Pilas, que encarna al fantama, ha confesado que preparar su personaje le llevó casi dos meses de ensayos aunque «hasta que no estrenas no empiezas de verdad a construir el personaje». Lo «más complejo», ha explicado, «además del canto y la interpretación es la cantidad de cosas que tienes que hacer a medida que avanzas por el escenario, no olvidarse de apagar farolillo, coger la capa, o encender la vela, eso sí que nos llevó un tiempecito».

Su compañera de reparto, Ana San Martín, ha señalado que ha tenido un mes escaso para prepararse el personaje, pero que al llevar desde los 16 años en el escenario está acostumbrada a «echar toda la carne en el asador» y ha contado con el apoyo de Silvia Montesinos.

Asimismo, ha destacado que se trata de una historia que le «persigue» y le «inspira» desde hace muchos años y más con esta «preciosa» escenografía que «mantiene la esencia, pero es como ampliar el montaje original que lo he visto muchas veces en Londres y hay muchas escenas que son casi a caja, con el fondo negro y aquí es como si hiciésemos un zoom y nos encontramos con más elementos».

Guido Balzaretti interpretará al apuesto vizconde Raoul Chagny de quien se enamora la joven soprano y se incorporan al elenco dos figuras destacadas de Valencia: el tenor Mario Corberán en el papel de Piangi, y Sergi Pedrós, como ensemble.

El director general del Palau de les Arts, Jorge Culla, ha destacado la «gran calidad» de esta producción, que cierra la programación del teatro, y que supone «un guiño» ya que la temporada de ópera arrancará con 'Fausto' que es justamente lo que canta la protagonista cuando se la lleva le fantasma.

Desde su estreno en el Her Majesty's Theatre del West End en 1986 y en Broadway en 1988, 'El fantasma de la ópera' ha cautivado a más de 160 millones de personas en 195 ciudades y 21 idiomas, ganando más de 70 importantes premios teatrales. La versión que llega a Valencia mantiene el espíritu del original, con una puesta en escena espectacular y una historia inolvidable que ha convertido al musical en un referente del teatro mundial.

¿De qué va 'El fantasma de la ópera'? Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, 'Le Fantôme de L'Opéra', de Andrew Lloyd Webber, cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre todos los que la habitan. Se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance. La espectacular partitura incluye temas como La música de la noche, Todo lo que te pido, Deseando que estuvieras aquí otra vez, Carnaval y la icónica obertura del título.