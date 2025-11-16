Fundación Bancaja, un puente entre la cultura y la sociedad valenciana

Suplementos Viernes, 14 de noviembre 2025 | Actualizado 16/11/2025 01:24h. Compartir

En una época de transformaciones rápidas y públicos cada vez más diversos, la cultura valenciana encuentra en la Fundación Bancaja un referente de continuidad, apertura y compromiso. Así lo ha reconocido el Consell Valencià de Cultura (CVC), que ha otorgado a la entidad su Medalla de Honor, un galardón que premia una larga trayectoria de trabajo en la preservación del patrimonio y la difusión del arte como motor de cohesión social.

Convertida en una institución privada e independiente desde su refundación en 2013, la Fundación, con su presidente Rafael Alcón al frente, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su vocación pública. En unos años marcados por la búsqueda de nuevos lenguajes y los cambios en los hábitos de consumo cultural, su apuesta ha sido clara: ofrecer una programación rigurosa, accesible y comprometida con su entorno.

Así lo destaca este reconocimiento, que llega en un momento significativo en el que la entidad consolida una década en la que se ha convertido en espacio de encuentro neurálgico entre la cultura y la ciudadanía. Por su sede de la plaza Tetuán han pasado en estos diez años más de ochenta exposiciones con nombres que van desde Sorolla y Picasso hasta Antonio López, Jaume Plensa, Antonio Saura o Soledad Sevilla, junto a una presencia constante de creadores valencianos contemporáneos consolidados y emergentes.

La creación de un espacio expositivo permanente con los fondos de arte contemporáneo de la Fundación Bancaja y muestras como de la actual exposición con obras maestras del Museo Sorolla, la primera muestra en Valencia de la artista contemporánea Lita Cabellut o proyectos con obra de creadores como Francis Bacon o Julian Opie son solo algunos ejemplos del impacto de la labor de la Fundación Bancaja en el tejido cultural valenciano. Otras muchas exposiciones han contribuido a ampliar la comprensión de la pintura valenciana y su diálogo con otras disciplinas. En paralelo, la institución ha logrado hitos expositivos como reunir por primera vez de forma conjunta la obra de Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, y ha impulsado exposiciones dedicadas a figuras clave del arte contemporáneo valenciano como Andreu Alfaro, Miquel Navarro, Manolo Valdés, Joan Genovés o Joan Cardells.

Esa línea, la de apoyo al arte valenciano, es uno de los aspectos destacados de la trayectoria de la Fundación Bancaja, tal y como reconocía durante el acto de entrega de la medalla, celebrado en la Sala de Plenos del Palacio de Forcalló, la presidenta de la Comisión de las Artes del Consell Valencià de Cultura, Amparo Carbonell, que subrayó «el firme compromiso de la Fundación Bancaja con los artistas valencianos y la dimensión social de sus programas educativos e inclusivos».

Durante el acto, el presidente del CVC, José María Lozano, destacó «la importancia de los fondos artísticos de la Fundación y los éxitos de una programación que no olvida las actividades musicales y pedagógicas», y el propio presidente de la Fundación, Rafael Alcón, recibió la distinción «con emoción y sentido de responsabilidad». En su intervención recordó que el camino no ha sido sencillo: «Tras la desaparición de la antigua caja de ahorros, tuvimos que reinventar la institución y garantizar su sostenibilidad. Hoy podemos decir que la Fundación Bancaja es una entidad independiente, autofinanciada y plenamente comprometida con la sociedad valenciana».

Esa convicción ha guiado el trabajo de una institución que ha logrado acercar sus propuestas a más de ocho millones de personas en los últimos diez años. La Fundación Bancaja ha integrado el arraigo sembrado en el pasado por las iniciativas de la entonces Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante con una nueva visión para adaptarla a las nuevas demandas. Sus programas actuales combinan la investigación histórica con la innovación pedagógica, la conservación del patrimonio con la creación contemporánea, y el formato presencial con las posibilidades que ofrece el entorno digital. Esa flexibilidad, unida a una gestión prudente y transparente, ha permitido garantizar su sostenibilidad y consolidar su prestigio.

La dimensión social de la cultura

Más allá de su papel como centro expositivo, la Fundación Bancaja ha convertido la cultura en una herramienta de inclusión y cohesión social. Su área de acción social desarrolla programas de mediación cultural dirigidos a colectivos que, tradicionalmente, han tenido un acceso limitado a los espacios artísticos: escolares, personas mayores, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Estas iniciativas parten de una idea sencilla pero poderosa: el arte no solo se contempla, también se vive y se comparte. A través de talleres, visitas adaptadas y proyectos participativos, la Fundación convierte la experiencia cultural en un medio para fomentar la empatía, el pensamiento crítico y la creatividad.

En palabras de Rafael Alcón, «el efecto transformador de la cultura solo puede ser pleno si hacemos de la cultura algo compartido y universal». Esta vocación inclusiva se palpa en sus salas, donde se combinan la divulgación y la experiencia, ofreciendo un espacio donde la contemplación artística convive con el aprendizaje y la participación ciudadana.

Con la Medalla de Honor del CVC, la Fundación Bancaja no solo recibe un reconocimiento a su pasado, sino un impulso para el futuro. En un contexto marcado por la inmediatez informativa y la sobreexposición a estímulos, la cultura se revela cada vez más como un refugio necesario. Espacios como los que ofrece la Fundación Bancaja permiten recuperar el tiempo para la contemplación y el pensamiento. «Vivimos una época de cambios acelerados, y es en esos momentos cuando la cultura más puede ayudar a nuestra sociedad», afirma Alcón.