Diego Mir: «La imagen tiene ventajas sobre la palabra en el mundo de lo inmediato» El creador valenciano Diego Mir. / lp El ilustrador considera necesario que si Valencia consigue ser capital del diseño se traduzca «en oportunidades laborales y nuevos encargos» SARA ROQUETA Martes, 4 junio 2019, 15:35

No hacen faltan palabras cuando una imagen se coloca en el centro de la acción. Así funcionan las ilustraciones del valenciano Diego Mir, recientemente seleccionado para crear el cartel de la 34º edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani. El diseñador, que ha trabajado para medios como 'The New York Times' o 'The Wall Street Journal', entiende su oficio como una herramienta social capaz de «provocar en el lector una especie de cosquilla en el cerebro». Sus diseños, que abarcan desde instituciones públicas hasta empresas, traen siempre con ellos «un nuevo significado» de la realidad.

-¿Qué le supone ser quien pone imagen al cartel de la Mostra?

-Es un reto muy importante y estimulante. Un encargo que me genera tanta ilusión como miedo por la envergadura y por la repercusión social que suelen tener este tipo de proyectos. También lo considero una especie de reconocimiento a mi trayectoria, más cuando viene de un proceso de selección con mucha calidad.

-Diseña e ilustra para instituciones, empresas e incluso medios de comunicación. ¿Hay algún elemento común que una todos sus proyectos?

-Muchas veces me dicen que, a nivel gráfico, hay trabajos que llevan mi estilo, pero no es algo que haya buscado. De hecho intento evitar que el estilo personal prime sobre el encargo en sí. El diseño es una profesión en la que uno puede disfrazarse en cada proyecto y utilizar diferentes lenguajes y estilos.

-Ha sido seleccionado entre otras 64 candidaturas que, según la organización, también destilaban una gran solvencia artística. ¿Esta situación evidencia el talento de la Comunitat?

-En la Comunitat siempre ha habido grandes creadores a nivel de ilustración y diseño. Aunque durante muchos años hemos pasado desapercibidos e ignorados por las instituciones. Nuestro gremio no ha recibido mucho apoyo por parte del Gobierno. Aún así, parece que esto está cambiando en los últimos años y eso es siempre positivo.

-En este sentido, ¿ilustración y precariedad van de la mano?

-Trabajo mucho en ilustración para prensa y este sector en concreto es bastante precario. Por ejemplo, a nivel de plazos es inmediato, necesitas estar ágil mentalmente. Además, a nivel económico es también un campo complicado porque la remuneración no va acorde a las condiciones del encargo.

-Valencia es candidata oficial a ser la Capital Mundial del Diseño para el año 2022, ¿qué implicaría esto para el mundo del diseño en la Comunitat?

-Más allá de visibilizar la cultura del diseño, no sé hasta que punto conlleva otros beneficios. La cita trata de visibilizar el nivel de la cultura visual de Valencia. Pero también necesitamos que se traduzca en oportunidades laborales y nuevos encargos.

-Sus ilustraciones acompañan muchos textos periodísticos. Deja así su opinión, pero a través de una imagen. ¿Le da esto la libertad de no comprometerse como si lo hacen las palabras?

-Cuando ilustras un artículo te puedes escudar en que estás creando una opinión ajena a ti. En mis proyectos huyo de ser demasiado narrativo. No me interesa hacer una imagen que cuente lo mismo que el texto. Prefiero ir más allá, hacer una nueva lectura, un nuevo significado que dé valor y que provoque en el lector una especie de cosquilla en el cerebro. Concibo mi trabajo como una herramienta social, no entiendo mi oficio si no sé lo tengo que contar a alguien.

-En un momento marcado por la abundancia de imágenes, ¿cuál es el verdadero papel del diseño y la ilustración?

-Internet se ha convertido en una amalgama de imágenes que más que ayudarnos a comunicar contaminan la comunicación. A pesar de esa sobreexposición, es una herramienta muy poderosa a la hora de obtener mayor alcance.

-¿Funcionan entonces las redes como un escaparate social?

-Desde luego. Con mi trabajo me he dado cuenta que la imagen es una herramienta muy poderosa para agitar mentes porque llega a toda la sociedad. En este mundo de inmediatez, una imagen es muy poderosa, tiene ventajas sobre la palabra.