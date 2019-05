«No sé si tengo derecho a seguir pintando» El pintor Luis Gordillo, ante una de las obras que se pueden ver en el Centro del Carmen. / JESÚS SIGNES Luis Gordillo. Pintor Tras 25 años sin visitar Valencia, el artista, figura clave de la abstracción en España, expone sus fotografías en el Centro del Carmen LAURA GARCÉS Valencia Viernes, 31 mayo 2019, 01:41

–¿Qué relata en esta exposición?

–Es una versión paralela a mi trabajo que tiene que ver mucho con la pintura. Esencialmente soy pintor. Hay una especie de circuito entre la foto que influye en los cuadros y estEl artista Luis Gordillo (Sevilla, 1934), figura clave de la abstracción en España, expone en Valencia tras 25 años sin visitar la ciudad. El Centro del Carmen acoge hasta septiembre la muestra 'Fotoalimentación', exhibición de la obra que el pintor viene realizando desde los años 70 relacionando la pintura con la fotografía.

os en la fotografía.Hay un camino de ida y vuelta. Casi todo es de los 70, fotografía analógica, pero hace años que también trabajo el campo digital.

–¿Por qué en un momento tuvo la necesidad de neutralizar el color y venir a este blanco y negro?

–Es un misterio. Yo hacía las clásicas fotos que hace un artista sobre su trabajo para catálogos.Debieron caer en mis manos fotos en blanco y negro de mis cuadros. Y fue una casualidad que lo contrapusiera, pero cayó en un campo preparado: era la dificultad que para mí tenía pintar y la tranquilidad que se producía al cambiar la pintura por foto. En la intersección vi una creatividad distinta.

–¿Está superada la figura del pintor tal como la hemos entendido hasta ahora y hay que entrar en las nuevas tecnologías?

–Es la gran pregunta. Hablo mucho de esto. En el mundo de lo visual, la parte más arriesgada, de vanguardia va por otros caminos. La pintura siguió una vía de acabarlo, llegó a sus límites más extremos y desapareció en las instalaciones de gran color. Fue el camimo de despedida.

–¿Se ha despedido ya la pintura?

–Yo no, pero supongo que es una patología mía.

–¿Están superados los pinceles?

–A cierto nivel, sí. A veces cuando estoy pintando me doy cuenta de hasta qué punto no tendría demasiado derecho para seguir pintando. Como soy viejo, he pensado que mi retiro es pictórico y lo suplemento con mucha actividad fotográfica.

–¿Sigue innovando, investigando?

–Con la exposición que tengo ahora en Madrid consigo complicar la pintura incluso la conservadora, porque toda pintura hoy día es conservadora y siempre encuentro trucos para darle una nueva vitalidad. Creo que me resisto al naufragio.

–¿Ese cambio puede llevarnos a dejar de ver el habitual taller del pintor sustituido por estudios de ordenadores?

–Casi todo va por ahí. Y en el arte conceptual puro ni siquiera los ordenadores, es una cosa más bien de profesores de universidad.

–¿Cuál es el futuro de la pintura?

–Todavía es un misterio porque hay muchos jóvenes que dan un paso atrás y se enfrascan de nuevo en la pintura.No digo que inventen porque la pintura ya está definida, pero en ese campo aún se hacen cosas interesantes, que sería lo importante. Está claro que el camino de la vanguardia en la pintura llegó a un fin, pero ¿por qué no puede haber otro camino de nuevas narrativas? Lo pienso muchas veces con el cómic y la ilustración, que están totalmente vivos. La ilustración en España hoy es muy potente, se hacen cosas magníficas. Y el cómic en el ámbito mundial, no digamos. Está en su esplendor. Eso es dibujo, narrativa, subjetivismo. Son elementos que emplea la pintura.

–Tiene activas varias exposiciones. Una en Madrid, otra en Sevilla, esta deValencia... ¿Algo más ?

–No paro. Estoy haciendo algo sobre cerámica y también sobre los toros, un cuadro que me ha encargado la Fundación José Tomás junto a instituciones públicas porque quieren homenajear a un torero al que mató un toro.

–¿Pintar de toros ahora no es un poco..?

–Raro, ¿no?

–Más que raro, ¿arriesgado?

–¿Por los cuernos?

–Según qué cuernos.

–No está muy de moda defender los toros, evidentemente.

–¿Hay en ese trabajo un trasfondo sevillano?

–Mi padre era un enorme aficionado a los toros. Cuando me pongo a trabajar en este asunto me acuerdo de él.