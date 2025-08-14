Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una década sin Rafael Chirbes

La venta de la obra del escritor valenciano sirve para financiar su fundación y mantener vivo su legado. Beniarbeig es destino de peregrinaje para investigadores y admiradores del autor, que falleció el 15 de agosto de 2015

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 01:39

Chirbes sigue vivo. Este 15 de agosto se cumple una década desde su fallecimiento. Pero sí, Rafael Chirbes sigue muy vivo de la forma ... en la que lo desearía todo escritor una vez le toque abandonar este mundo: a través de su obra. El artista de la palabra nacido en 1949 en Tavernes de la Valldigna relató como nadie la sociedad española desde antes que él viese por primera vez la luz. Los papeles donde estampó sus letras son lienzos que representan la historia de este país, desde la Guerra Civil hasta la actualidad. Sus libros, con artículos y novelas, están tan de actualidad que siguen siendo piezas codiciadas entre los amantes a la literatura. Y esto, una década después de su muerte, es un valor.

