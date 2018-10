El arte combativo recala en el Centro del Carmen Daniel García Andújar, ayer, en el Centro del Carmen. / IRENE MARSILLA Daniel García Andújar repasa en Valencia dos décadas de proyectos marcados por la política y la resistencia cultural CARMEN VELASCO Valencia Miércoles, 24 octubre 2018, 13:36

En las hornacinas de la fachada del Centro del Carmen, en el lado de la calle Museo, aparecen retratos alterados de Donald Trump, Kim Jong Un y Obama. Los autobuses de la línea 5 de EMT han perdido el rojo por el amarillo y lucen la leyenda 'Democraticemos la democracia'. Todo forma parte de 'Sistema Operativo. Colecciones', la última exposición de Daniel G. Andújar (Almoradí, 1966), que se inaugura el viernes. No es una exposición de arte combativo, político y tecnológico al uso. El germen surge en una exposición del Reina Sofía de Madrid (2015), se expande en el Centro del Carmen y se concentrará en el centro La Virreina de Barcelona (marzo de 2019). En la sala Ferreres explotan casi dos décadas de trabajos del creador alicantino, que incluyen proyectos emblemáticos, como 'Technology to the people', y piezas inéditas.

La exposición arranca con un montaje de decenas de carteles de líderes históricos y gobernantes. Las imágenes están distorsionadas. Se ha actuado sobre ellas: Hitler luce una peluca de pelo negro rizado, Trump luce el rayo rojo que inmortalizó Bowie, etcétera.

Andújar recupera el portal digital e-valencia que, a su juicio, fue portavoz de la resistencia cultural de una época y sirvió de foro social bajo el anonimato. En un panel que radiografía la década valenciana de 2001-2001 se deja constancia del nombramiento y dimisión de Román de la Calle como director del MuVIM, de la participación de Settembrini en la Bienal de Valencia, del nombramiento de Consuelo Císcar como responsable del IVAM... También hay referencias a cuando el Centro del Carmen dejó de ser el IVAM. «Este edificio, donde tantos artistas, como Renau, cursaron Bellas Artes, se perdió para el arte contemporáneo y ahora se está recuperando», asegura Andújar, quien recuerda que él asistió como visitante a exposiciones en el Convento del Carmen.

El portal e-valencia ya no existe y la situación cultural de la Comunitat es diferente. «Censura ha habido siempre y continuará existiendo. Los artista tenemos que lidiar con las estructuras que presionan. Yo he estado 20 años sin trabajar en Valencia», destaca Andújar, quien censura las servidumbres entre artistas e instituciones. «El tempo político y el tempo de la cultura son diferentes, algo que los gobernantes no llegan a entender», matiza el alicantino que duda que en el país se estén llevando a cabo «políticas culturales».

La galería central de la sala Ferreres servirá para cuestionar o parodiar los grandes espacios de los museos como el Prado o Hermitage. ¿El objetivo? Reflexionar sobre el original y la copia en el mundo del arte, «un debate que aún no está cerrado», apunta Andújar. Alrededor de 80 reproducciones de Caravaggio, Velázquez y otros maestros se exhibirán. Emula a la galería central del Prado, remarca Andújar.

La sala Ferreres también acoge la falla 'Caballo de Troya', que se presentó en Documenta14 en Atenas y Kassel. Es un tributo a la memoria de los miembros de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil y a sus colaboradores, quienes desempeñaron un papel relevante en el salvamento del tesoro artístico. Las obras maestras del Prado fueron trasladadas a Valencia, a los depósitos habilitados para las obras en las Torres de Serranos y en el Colegio del Patriarca.

Al cuestionamiento del arte y al debate alrededor del anonimato, se le suma la crítica a la corrupción inmobiliaria y el foco sobre internet. 'Technology to the people', de la década de los 90, fue pionero, explica Valentín Roma, comisario de 'Sistema Operativo. Colecciones', en tanto que abordó el arte en internet cuando nadie hablaba de 'fake' ni de postverdad. Andújar creó una web ficticia en la que él era el patrocinador de los museos de Hamburgo.

«La muestra es una especie de paseo histórico por algunas zona del imaginario social y político», destaca Roma. La exposición no es sólo una revisión del trabajo de Andújar sino un viaje desde finales de los 80 por las sucesivas crisis que han afectado a Occidente.