Cultura decidirá el viernes la respuesta a la sentencia del exdirector del Centro del Carmen

La Conselleria de Cultura, como ya publicó LAS PROVINCIAS, estudia si recurrirá la resolución judicial del Juzgado de lo Social número 2 que ha declarado ... improcedente el despido de José Luis Pérez Pont que fue director del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y director del Centro del Carmen. Todo apunta a que será el viernes cuando se tome la decisión de recurrir o no el fallo judicial que condena a la Generalitat a readmitir a Pérez Pont o a abonarle 26.919 euros en concepto de indemnización. La readmisión, tal como señala la sentencia tendría que producirse con acuerdo de las dos partes.

Según ha podido saber este diario, la opción de la readmisión no se contempla en tanto que es una posibilidad administrativamente inviable. Así las cosas el camino a tomar es la indemnización. Y en este punto puede encontrarse el argumento para sustentar el recurso en caso de que finalmente la Administración tomara ese camino. La posición se sustentaría en que el cálculo de la indemnización por despido tendría que haberse hecho, conforme a la Ley de Presupuestos, por siete días y no por veinte. No obstante. la cuestión se encuentra en estudio.

En cualquier caso tiene que ser el Consejo General del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana el que adopte la decisión. La reunión será este viernes 11 de abril, cuando todavía quedarán unos días para que expire el plazo para interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

La sentencia del Juzgado de lo Social ha llegado como consecuencia del despido de Pérez Pont en noviembre de 2023. Pérez Pont, que estuvo al frente del Consorcio de Museos de la Generalitat y del Centro Cultural del Carmen, mantuvo en su defensa que aún le quedaba un año y medio de contrato cuando la Conselleria de Cultura, que entonces dirigía el exconseller Vicente Barrera junto a Paula Añó como secretaria autonómica (ambos de Vox), le cesaron por «mala praxis» en su gestión.

Cuando en marzo se celebró la vista en el Juzgado de lo Social número 2, Pérez Pont a través de su representante ante los tribunales se desentendió de cualquier responsabilidad en la gestión. Sobre este argumento sustentó que su despido fue improcedente, y alegó que era el Consejo General del Consorcio de Museos el órgano encargado de la gestión.

La entonces secretaria autonómica explicó las razones que llevaron a poner fin a la etapa de Pérez Pont explicando que la decisión se adoptó «ante las irregularidades y mala praxis cometidas en su gestión». El consejo rector del Consorcio de Museos acordó extinguir el contrato y cese del gerente «por transgresión de la buena fe contractual».

La Conselleria de Cultura defendió también en ese momento que se había «comprobado que uno de los gerentes del sector público, en este caso Pérez Pont, acumulaba varios informes de intervención y auditoría desfavorables que se han sucedido de manera constante y reiterada». Desde la secretaría autonómica se hizo referencia a los informes de la Sindicatura de Cuentas, la Intervención de la Generalitat y las firmas auditoras de apoyo. También señalaron que se habían detectado incumplimientos en la contratación de bienes y servicios.

La trayectoria de Pérez Pont contó un polémico hecho. Fue condenado a una multa de 1.080 euros por un delito leve de daños en patrimonio artístico por imprudencia como consecuencia de la pintura de un grafiti de mil metros cuadrados en el claustro renacentista del Centro del Carmen, antiguo convento que cuenta con la calificación de Bien de Interés Cultural. Pérez Pont no recurrió esa sentencia condenatoria, como él mismo anunció.