Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía, ante una de sus obras en el IVAM. Txema Rodríguez

Cristina García Rodero: «No quiero perder el tiempo con Instagram»

La fotógrafa española, que muestra su obra en el IVAM, asegura que quiere «fotografiar los sueños que no he realizado. Seguiré trabajando mientras las piernas me aguanten» I La artista confiesa que «la foto que haría de Valencia es la Ofrenda de flores, donde está resumida la humanidad valenciana»

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:10

Comenta

La indispensable mirada de la fotógrafa Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía, se ha detenido en Valencia. El IVAM acoge la exposición 'Cristina García ... Rodero. España oculta'. La propuesta, 157 instantáneas, es un encuentro inigualable con la fotografía, al mismo tiempo que un viaje imprescindible por la historia de España, de sus tradiciones, de sus costumbres y, sobre todo, de los rostros que le conceden humanidad. Con motivo de la presentación de la muestra ha hablado con LAS PROVINCIAS sobre su obra y sus proyectos. También sobre ese reconocimiento como marquesa del Valle de Alcudia que recibió del rey Felipe VI en junio de 2025 como reconocimiento a su destacada trayectoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  9. 9 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cristina García Rodero: «No quiero perder el tiempo con Instagram»

Cristina García Rodero: «No quiero perder el tiempo con Instagram»