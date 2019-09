La crisis del Palau trastoca los premios Iturbi Imagen de la exposición dedicada a José Iturbi en el Palau de la Música en 2015. / Irene Marsilla La cita musical, que expondrá material inédito de los hermanos Amparo y José Iturbi, baraja trasladar los conciertos de 2020 a Les Arts La gala se celebrará en el Principal tras el cierre del auditorio LAURA GARCÉS VALENCIA. Miércoles, 11 septiembre 2019, 23:27

La crisis del Palau de la Música derivada del cierre indefinido por los daños sufridos en las salas Iturbi y Rodrigo ha trastocado el Concurso Internacional de Piano de Valencia José Iturbi, que este año salta a escenarios inéditos hasta el momento en esta cita: Palau de Les Arts y teatro Principal. Todo para una convocatoria, desde hoy al 29 de este mes, que por esta vez deja de ser competitiva para convertirse en celebración conmemorativa de la vigésima edición, celebrada en 2017, y como homenaje a los hermanos José y Amparo Iturbi.

El programa, que presentó ayer la diputada provincial Glòria Tello, responsable de la cita y a su vez presidenta del Palau de la Música, incluye cambio de espacios. La gala de clausura, programada para el día 28, tendrá lugar en el teatro Principal, mientras que habitualmente se celebraba en el auditorio municipal.

El Palau de les Arts salta a esta edición especial del concurso que Tello definió como «celebración». La lectura del programa de este año descubre el día 27 un concierto de cuatro de los galardonados con el Premio Iturbi junto a la Orquesta de Valencia (OV) en Les Arts. Además, la ronda de audiciones que recorrerá una decena de municipios de la Comunitat, también incluye uno el día 21 en el Teatro Martín y Soler de Les Arts.

En su intervención Glòria Tello adelantó que será en 2020 cuando se celebre la vigésimo primera edición del concurso recuperando su carácter competitivo. Y en este punto volvió a citar al Palau de les Arts para señalar que allí «probablemente» se celebrará esa próxima edición, si bien señaló que se anunciará en rueda de prensa «cuando esté más cerrado y pase esta edición».

Este anuncio generó el interrogante de si el año que viene el Palau de la Música podría acoger actividad. Glória Tello a preguntas de LAS PROVINCIAS explicó que todos los audirorios «tienen programación a muchos meses vista y creemos que lo más responsable es garantizar un espacio para la competición del Iturbi del año que viene. Esto no quiere decir que las obras del Palau estén o no terminadas. Tenemos que adelantarnos adelantamos porque las agendas de los auditorios no son de un día para otro».

Además de Les Arts, cuando el Palau está cerrado por un periodo indefinido, también la Beneficencia se estrena como escenario en las celebraciones que tendrán a los hermanos Iturbi como protagonistas. La Sala Alfons el Magnànim acogerá el día 24 la actuación de Miri Yanpolsky. Al día siguiente tocará en este espacio el pianista Ángel Sanzo y el día 26 Marianna Prjevalskaya.

La Beneficencia es el espacio público, gestionado por la Diputación, con más ctividades. Será también allí, en el Museu Valencià d'Etnologia, donde se celebrará la exposición 'Iturbis', muestra con material inédito que prestará especial atención a Amparo Iturbi. En 2015 la exhibición dedicada a José Iturbi tuvo lugar en el Palau, el epacio habitual de la actividad musical. El programa incluye también un ciclo de cine y otro de conferencias relacionados con los Iturbi.