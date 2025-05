La Generalitat denuncia la falta de ayudas del Gobierno para el sector cultural de Valencia

Se ha vuelto a alzar la voz contra la gestión del Gobierno de España de los fondos y la ayuda para la financiación de la ... Comunitat Valenciana. Es un mensaje que no deja de repetirse desde distintas instancias de la Generalitat. Es una llamada reiterada que suena desde diversos ámbitos. En esta ocasión la reivindicación, la queja, ha saltado desde el ámbito de la cultura al que también alcanza la necesidad de contar con los recursos suficientes para que las instituciones afronten los pagos a sus proveedores, satisfagan las subvenciones que requiere el sector e incluso que la programación se pueda desarrollar con absoluta normalidad. Y, sobre todo, para afrontar «la reconstrucción» tras la dana.

El gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), Nicolás Bugeda, se ha pronunciado con contundencia esta mañana durante la presentación de la exposición 'Andana. Lugares de memorias'. No ha dudado en asegurar que en estos momentos el pago a los proveedores culturales «peligra». Tampoco ha titubeado al dar a conocer la razón de esta situación, que a su juicio no es otra que la «falta de ayudas del Gobierno».

Bugeda no se ha limitado a denunciar la situación, sino que ha ido más lejos para exigir la «liquidez» que permita llevar a cabo la reconstrucción del sector cultural, también afectado por la dana: «Sin el apoyo del Gobierno de España no hay reconstrucción», ha aseverado. Ha concretado su

al referir los 15 millones de euros que el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, solicitó al ministro Ernest Urtasun para lanzar un bono cultural que permitiera la activación del sector tras la dana, una reivindicación planteada en diciembre que según Bugeda no se ha hecho efectiva.

En el encuentro que mantuvieron Rovira y Urtasun en la ciudad del Turia, no sólo se mencionó esa cifra. El representante del Consell trasladó al ministro que los daños en las infraestructuras culturales sumaban 153 millones de euros con los que Rovira confiaba contando con la aportación del Estado. En aquel momento el ministro Urtasun manifestó que «ninguna Administración debe dejar la cultura fuera de la reconstrucción tras la DANA» y apuntó también que Valencia «necesita que su sector cultural recupere cuanto antes que el esplendor y el dinamismo que le caracteriza y estaremos ahí el tiempo que haga falta para apoyar ese regreso».

La denuncia del gerente del CCC se apoyaba en tres patas de la financiación. La ya señalada en particular por las ayudas por la dana y las que afectan a la financiación de la Comunitat. Bugeda ha insistido en que el Gobierno de España no ha habilitado el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, tampoco el Fondo de Nivelación Autonómica ni la ampliación de la financiación. «Sin recursos públicos, sin el apoyo del Gobierno de España, no hay reconstrucción y no hay reconstrucción para el sector de la Cultura«, ha sentenciado.