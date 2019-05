El compromiso ilustrado de Ana Penyas Fotografías y dibujos de la novela gráfica «Estamos todas bien» que se exhiben, a partir de hoy, en la galería Pepita Lumie. / IRENE MARSILLA «Que sea la única mujer con el galardón habla mal de España», afirma la artista valenciana, que inaugura hoy su exposición en la galería Pepita Lumier CARMEN VELASCO Valencia Viernes, 10 mayo 2019, 00:16

«Lo personal es político» fue el lema del feminismo de los años sesenta. La frase, que la acuñó la escritora y filósofa norteamericana Kate Millet, se presta a actualizaciones. En el caso de Ana Penyas (Valencia, 1987) la apropiación sería: «La ilustración es política». La reivindicación de Penyas pasa por el feminismo (alejado de los lemas panfletarios), la memoria histórica y la crítica a la gentrificación de las ciudades, concretamente la de Valencia. En los muros de la galería Pepita Lumier se verá a partir de hoy «una selección de lo mejor» de su trabajo de los últimos cuatro años, como viñetas del cómic 'Estamos todas bien' (Salamandra Graphic) , originales de la novela 'En transición' (Barlin) e imágenes en torno a la turistificación de Valencia.

La exposición llega después de que la artista fuera reconocida con el Premio Nacional de Cómic que, desde su creación hace poco más de una década, siempre ha distinguido a hombres (Paco Roca, Alfonso Zapico, Max, etcétera). «Que sea la única mujer en lograr este galardón no es que hable bien de mí, sino que habla mal de España», asegura.

Tras la distinción, Penyas creó un mural con estampas nada idealizadas de Valencia en la cafetería del IVAM y prepara su próximo cómic, que publicará en Salamandra. A la pregunta de si ya ha dejado la precariedad atrás, no duda: «Sí, pero mi caso es muy raro. La precariedad es casi endémica al gremio».

«Durante este año he sentido vértigo. Ha habido días de sentir una fuerte presión hacia todo lo que hago y descontrol sobre mi figura en los medios de comunicación», reflexiona. Residir en Madrid y no vivir en círculos artísticos en su cotidianidad le ayuda a mantener los pies en el suelo. Su marcha a la capital fue una elección, no una huida. «Valencia la había agotado y necesitaba estímulos nuevos. Fue también un reto personal y profesional. Salir de tu zona de confort es positivo para el artista y estar en ciudades, como Madrid o Barcelona, con mucho movimiento ayuda», explica la valenciana, que también ganó el premio autora revelación del Salón Internacional del Cómic de Barcelona por «Estamos todas bien».

Echar la vista atrás

Penyas, de 31 años, se ha labrado un nombre en el mundo artístico. Lo ha hecho echando la mirada atrás, a la infancia de sus abuelas y al franquismo. «Mi generación tiene un distanciamiento que permite mirar la historia desde otro lugar, diferente al de nuestros padres y abuelos», explica la creadora, quien detecta cierto 'boom' respecto al tema de la memoria histórica pero encuentra una justificación: «Había un vacío previo».

Penyas, que «jamás» aceptaría un encargo de un partido político, huye de lugares comunes o ya transitados. «Busco otras formas de narrar los temas políticos, pero me preocupa más el fondo que la forma de mi trabajo. Me parece interesante que si hablo de memoria histórica recurra más a un estilo expresionista pero sin huir de imágenes documentales».

Las mujeres están muy presentes en las historias de Penyas. «La aceptación del discurso feminista no es la misma que cuando yo empecé. De hecho, no las tenía todas conmigo con el cómic »Estamos todas bien«», recuerda. «Ahora hay un nicho de mercado con el feminismo pero por poner la palabra feminista el producto cultural no cobra interés. Habrá que ver hasta qué punto este 'boom' feminista deja poso», argumenta.

En Pepita Lumier se exhiben alrededor de medio centenar de piezas. Un par de ilustraciones de «Estamos todas bien» «no están en venta», asegura. En ellas aparece Maruja, una de las abuelas de la ilustradora, reflejada en actos cotidianos: poniéndose un sujetador, pintándose los labios, peinándose, etcétera. Otro de los trabajos que se puede ver hasta el 15 de junio en Pepita Lumier y de los que Penyas se siente muy satisfecha es una viñeta de 'En transición en la que se ve una fosa común bajo un bloque de fincas en construcción. Destaca también un original que fue «la imagen de su primera exposición en la librería Estudio 64» cuando yo empecé a reflexionar sobre la gentrificación. En ella se ve una combinación de un bar del Carmen y una droguería de Benimaclet, de donde es Ana Penyas.