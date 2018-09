La Ciudad de las Artes pide a La Caixa que adapte su proyecto para el Ágora Diseño del futuro CaixaForum de Valencia, que se instalará en el Ágora. / LP La volumetría del edificio diseñado por Calatrava, principal escollo en la adecuación del espacio para acoger el CaixaForum de Valencia NOELIA CAMACHO Valencia Jueves, 6 septiembre 2018, 12:03

Nadie dijo que los principios fueran fáciles y la adecuación del Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) para acoger el CaixaForum no está siendo un camino de rosas. El proyecto que la entidad bancaria ha encargado al estudio Cloud 9, dirigido por Enric Ruiz-Geli, para reconvertir el edificio del complejo diseñado por Santiago Calatrava en el futuro centro cultural de la fundación bancaria en la ciudad de Valencia, ha comenzado a encontrar sus primeros escollos.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, la volumetría del enclave, que en la actualidad se está terminando de reformar para que La Caixa pueda desarrollar el diseño del futuro CaixaForum, ha hecho que la idea original de Ruiz-Geli haya tenido que ir adaptándose a las singularidades del espacio. Estas mismas fuentes afirman que estos inconvenientes se han ido tratando en distintas reuniones técnicas celebradas en los últimos meses para dar forma al centro cultural que abrirá sus puertas en la capital del Turia en 2020.

Desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias quitan hierro al asunto aunque reconocen a este periódico que «como es lógico no es lo mismo empezar un proyecto de cero que adaptarse a un edificio ya construido». Alegan que, conforme se vayan realizando los trabajos para convertir el edificio de trencadís azul en el CaixaForum, se deberán reajustar algunos aspectos del proyecto. No obstante, señalan que no se están produciendo retrasos y que «todo está funcionando con mucha fluidez».

Es más, en la presentación ayer de las exposiciones que acogerá esta temporada el CaixaForum de Barcelona, la directora general adjunta de la Fundación la Caixa, Elisa Durán, aseguró que a partir de finales de 2020, Valencia se sumará a los ocho centros que tiene la entidad (Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Palma, Girona, Lleida y Tarragona). Además, anunció que la primera piedra simbólica de este proyecto se colocará a finales de este año. «Será un espacio singular que mantendrá todo el formato de los CaixaForum, con actividades y exposiciones en los 6.000 metros cuadrados de superficie útil», dijo Durán.

No hay que olvidar que a partir de 2020 el enclave ideado por Santiago Calatrava albergará un centro cultural con dos salas de exposiciones, dos aulas polivalentes, un auditorio para 300 personas, un espacio familiar (con forma de nube), un restaurante y tienda-librería. El arquitecto catalán fue el elegido entre nueve proyectos y el presupuesto para llevarlo a cabo es de 18 millones de euros. La institución bancaria tiene la cesión del uso del Ágora por 50 años y no paga canon a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Además de este montante, la Fundación la Caixa se ha comprometido a invertir cinco millones de euros para el mantenimiento, la programación y el funcionamiento del centro.

Las obras para acometer el diseño vanguardista ideado por el estudio Cloud 9 arrancarán el último trimestre del año. Tal y como adelantó este diario, el Ágora ya está afrontando las últimas obras que la Generalitat está llevando a cabo para finalizar un edificio que estaba inacabado y que tienen un coste de 4,6 millones de euros. Como es apreciable, el inmueble comienza a estar casi vacío de andamios y se prevé, según fuentes del Consell, que a finales de septiembre o principios de octubre ya esté totalmente acabado para entregarlo a La Caixa y que comience a convertirlo en su centro cultural en Valencia.

Un espacio que, según el proyecto, se vestirá de vanguardia con la creación de «células vivas», es decir, con el diseño de seis áreas diferenciadas de arquitectura ligera en el interior del Ágora. La superficie del inmueble son 4.400 metros cuadrados, pero con la intervención del estudio Cloud 9 se dispondrá de 6.500 metros al servicio de un «ecosistema cultural». Así, las salas de exposiciones estarán ubicadas en la parte central del inmueble de forma que crearán una gradería de madera. Encima se situará una «nube», es decir, un espacio polivalente destinado a ser un lugar familiar y educativo. En un lateral de esta célula, que se llama CaixaForum Familia, se instalará un muro de pantallas que servirá para proyectar vídeos y audiovisuales. En uno de los extremos se levantará el auditorio y en el otro, la recepción, la librería y las oficinas. Además, el restaurante, que tendrá entrada y salida independiente, ocupará un lugar privilegiado en uno de los laterales del edificio.