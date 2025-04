El cineasta valenciano tocado por Spike Lee que aspira a premio en Cannes

El futuro del cine valenciano llega a Cannes y lo hace pisando fuerte, con un director emergente que ha sido capaz de conquistar, ni ... más ni menos, que al oscarizado cineasta estadounidense Spike Lee. Su nombre es Joecar y su apellido Hanna. Creció y vivió en Valencia hasta los 28 años, pero sus raíces son chino-libanesas. Ahora, su tercer cortometraje ('Talk Me') que cuenta con la producción ejecutiva de Spike Lee, ha sido seleccionado a concurso en la Cinef, la sección del prestigioso festival francés diseñada para apoyar a la próxima generación de cineastas internacionales.

Hanna cumplirá el sueño de viajar a Cannes entre el 13 y el 24 de mayo después de que su propuesta de proyecto de fin de estudios del Máster de Cine (MFA) de la Universidad de Nueva York (NYU) haya sido una de las 20 elegidas por el jurado del festival. 'Tal Me' es un drama distópico que ha sido rodado en localizaciones de Valencia, Puerto de Sagunto, el Grau Vell y Alginet.

En el cortometraje, de 20 minutos de duración, que irá a concurso en Cannes Joecar Hanna ha sido capaz de reflejar aspectos de su propia identidad, como esa mezcla de raíces valenciano-chino-libanesas tan particular -los personajes de la trama alternan de manera orgánica los idiomas castellano, cantonés, fang, valenciano y catalán- o esa falsa sensación de pertenecer a un lugar en el que sin embargo se ha sentido más bien «incluido parcialmente», como él mismo explica: «Vivir allí como mestizo me ha procurado recuerdos entrañables y profundas conexiones, pero también experimenté en primera persona una ambigüedad cultural, siempre incluido parcialmente, pero nunca con una plena sensación de pertenencia».

No obstante, Valencia es el lugar en el que Joecar Hanna empezó a desarrollar un cariño especial por el mundo del cine. De la mano de Nacho Ruipérez y de Manuel J. García, el joven cineasta fue trazando su camino con diversas participaciones en producciones. Antes de trasladarse a Nueva York, donde acaba de concluir sus estudios en el Máster de Cine, Joecar trabajó como editor en seis largometrajes y una serie de televisión, entre los que destacan títulos como 'El desentierro' o 'Bikes, The Movie'.

Tras mudarse a Nueva York, comenzó a destacar en NYU por su trabajo como guionista y director, alzándose con el premio Black Family por el guion de su cortometraje 'Deliver Me'. Esta película supuso su debut en la ficción narrativa. Se estrenó en el festival SXSW 2023 dentro de la competición oficial de cortometrajes. Fue adquirido por Canal+, y le valió a Hanna la beca Ang Lee para su tercer año en NYU.

Joecar también fue seleccionado como uno de los cinco directores y guionistas becados en la prestigiosa Marcie Bloom Fellowship, de Sony Pictures Classics.

Tras protagonizar su propio cortometraje 'Deliver Me', el director emergente asumió uno de los papeles principales y se encargó del montaje de 'Lump', el próximo largometraje del director Alexandre Rockwell (In the Soup, Four Rooms) ganador del Premio Mención Especial en el Festival Internacional de Cine de Varsovia de 2024 y actualmente a competición en BAFICI 2025.