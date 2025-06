El cineasta rumano Radu Jude recibe el Premio Luna de Valencia

El cineasta rumano Radu Jude ha recibido esta tarde en el Teatro Principal el premio 'Luna de Valencia' en el contexto de la 40 edición ... de Cinema Jove. Con este galardón se ha reconocido la carrera de uno de los realizadores más originales del panorama cinematográfico europeo. El festival ha vivido uno de los momentos clave de su celebración.

Co motivo del reconocimiento, se ha dedicado una retrospectiva a su trabajo con la proyección en la Filmoteca de cortos como 'La tapa de la lámpara' (2006), 'Caricaturana' (2021) y largos como 'Aferim!' (2015), 'No me importa ser bárbaro' (2018), 'Un polvo desafortunado o porno loco' (2021) y 'No esperes demasiado del fin del mundo' (2023).

Radu Jude nació en Bucarest en 1977. En 2003 se graduó en Dirección por la Universidad de Medios de Comunicación de Bucarest y tres años después estrenó su primer corto 'La tapa de lámpara' (2006), premiado en Sundance y en Cinema Jove. Su debut en el largometraje, 'La chica más feliz del mundo' (2009), fue seleccionada en la Berlinale y en Toronto.

Desde entonces los principales festivales del mundo han reconocido repetidamente su talento con el Gran Premio en Karlovy Vary por 'No me importa ser bárbaro' (2018), Oso de Oro en Berlín por 'Un polvo desafortunado o porno loco' (2021) y los premios Especial del Jurado y Premio Ecuménico en Locarno por 'No esperes demasiado del fin del mundo' (2023). Este mismo año fue reconocido con el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale por 'su sátira sociopolítica 'Kontinental '25', rodada en 10 días con un teléfono móvil Actualmente trabaja en la postproducción de una adaptación propia del mito de Drácula.

«Radu Jude ejemplifica perfectamente el espíritu que siempre ha querido tener Cinema Jove: un realizador joven cuya mirada innovadora y desprejuiciada agita al espectador», explicó el director de la cita cinematográfica cuando se dio a conocer quién era el destinatario de esta distinción. Madrid puso el acento en que Jude en su trabajo trata «al ser humano con sorna y con crítica, pero también con ternura. Incluso a veces hasta se apiada de él». Por eso le describe como «un cineasta radical en el sentido etimológico: su cine va a la raíz de algunos de los debates más sensibles de la sociedad contemporánea».