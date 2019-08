Valencia y Paterna, platós de las producciones Martes, 20 agosto 2019, 23:45

El director Rodrigo Sorogoyen eligió Valencia para rodar 'el reino'. Enclaves como la plaza Rodrigo Botet, la playa de El Saler y el puerto ambientaron el proyecto. En la película no se cita el nombre de la ciudad. Se habla de una región con mar, pero no se especifica cuál. No obstante, los valencianos reconocerán algunos espacios. A Paterna se desplazó Pedro Almodóvar y su equipo para rodar 'Dolor y gloria'. Las Cuevas del Batán de la localidad valenciana son un personaje más en la nueva película del director manchego. En el municipio valenciano se vio a Penélope Cruz y a todo el equipo de la película. Tras el estreno el espacio se convirtió en lugar de visita.